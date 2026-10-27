Україна та Росія в повному обсязі виконують домовленості про режим тиші на визначених територіях для проведення масштабної гуманітарної місії в Олешках Херсонської області, станом на 17:30 вівторка, 27 жовтня. Режим припинення вогню діє від 03:00 за київським часом (від 04:00 за московським).

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна та РФ дотримуються режиму тиші в Олешках

За словами українського омбудсмана, режим тиші триватиме до 22:59 години 1 листопада. Наразі жодного порушення режиму припинення вогню з обох сторін не зафіксовано.

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Гуманітарна операція реалізується у співпраці з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за безпосереднього посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

— Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках, — наголосив Лубінець.

Режим тиші в Олешках: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що саме американська сторона виступила з пропозицією запровадити режим тиші в районі Олешок на Херсонщині з 27 жовтня на кілька днів. Це необхідно для забезпечення безпечної роботи гуманітарних місій та організації евакуації цивільного населення.

Україна запровадила режим припинення вогню в Олешках з 03:00 27 жовтня за київським часом, що дало змогу розпочати надання допомоги мирним жителям.

У вівторок, 27 жовтня, на півдні України розпочався режим припинення вогню в Олешках, який має тривати до 22:59 неділі, 1 листопада.

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