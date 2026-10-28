Україна отримала 2 тис. дронів-перехоплювачів Барс, профінансованих однією з європейських країн. Під час випробувань один із безпілотників успішно знищив російський Shahed, однак після обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink ці перехоплювачі перестали працювати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Зупинення дронів-перехоплювачів Барс

За словами очільника держави, Україна знайшла європейську країну, яка погодилася профінансувати закупівлю 2 тис. дронів-перехоплювачів. Після отримання українські військові вирішили перевірити ці дрони проти російських повітряних цілей.

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— Ми знайшли європейську країну. Вони заплатили за 2000 одиниць. Я знав, що ми маємо 2000. Я сказав: Давайте перевіримо. Можливо, він (дрон-перехоплювач, — Ред.) зможе знищувати цілі. І він знищив Shahed. Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати, — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що не знає, хто саме ухвалив рішення про вимкнення системи. Водночас він наголосив, що технічна можливість вмикати та вимикати Starshield є лише у компанії SpaceX.

Як Україна використовує Starshield

За словами Зеленського, Україна застосовує Starshield проти російської агресії на українській території, а не для операцій у РФ.

Систему використовують, зокрема, для забезпечення логістики на фронті — доставки військовим їжі та води. Також вона допомагає протидіяти російським ударним безпілотникам Shahed і реактивним дронам.

Зеленський повідомив, що нині Сили оборони знищують близько 90% російських Shahed. На початку застосування цих безпілотників показник перехоплення становив 50–75%, а іноді сягав 78%.

Президент також заявив, що під час відключення Starlink/Starshield гинули цивільні, водночас уточнивши, що це відбувалося з різних причин.

Нагадаємо, що у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink.

За даними джерел Інтерфакс-Україна в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв’язок під час руху зі швидкістю понад встановлений поріг. Залежно від обладнання він становив приблизно 72–161 км/год.

Обмеження ускладнили роботу безпілотників-перехоплювачів та ударних БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв’язку.

Засновник компанії SpaceX, американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання терміналів супутникового зв’язку Starlink. В Україні це спростовують.

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