Украина работает над тем, чтобы ее дроны и ракеты могли поражать более отдаленные территории РФ. Сейчас в зоне досягаемости украинских дипстрайков находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада о применении дальнобойных средств поражения в сентябре и октябре.

Зеленский о развитии дальнобойных возможностей Украины

Глава государства поблагодарил украинских военных за меткость и регулярное качественное выполнение дальнобойных ударов.

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Он подчеркнул, что на каждую российскую атаку по украинским городам и громадам есть справедливый ответ.

— На сегодняшний день в досягаемости наших дипстрайков российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и работаем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и еще более отдаленных российских территорий, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, во время доклада были определены ключевые направления дальнейшего применения украинской дальнобойности.

Также Украина планирует расширить подразделения, которые осуществляют дальнобойные удары. Их будут формировать с привлечением возможностей СБУ, в частности Центра специальных операций Альфа, разведывательных органов и других составляющих Сил обороны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская дальнобойность — одна из реальных гарантий сохранения независимости государства во время войны и станет долгосрочной гарантией безопасности после ее завершения.

— Развиваем нашу силу. Сегодня же говорил и с производителями соответствующего оружия, — отметил глава государства.

Напомним, 29 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина и весь мир должны дать решительный силовой ответ на новые массовые убийства мирных украинцев, которые Россия демонстративно совершает на улицах и в жилых домах.

29 октября войска РФ атаковали реактивным дроном железнодорожный вокзал в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

В тот же день армия РФ нанесла удар боеприпасом Бандероль по центру Чернигова. Жертвами атаки стали две 15-летние девочки. Еще 25 человек пострадали.

29 октября российский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Кременчуге Полтавской области. В результате атаки погибли три человека, еще 15 получили ранения.

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