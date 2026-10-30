РФ продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Лише за ніч російські війська випустили по Україні 17 балістичних ракет, протягом дня завдали повторних ударів по Дніпру.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 30 жовтня.

РФ не зробила жодного кроку для деескалації в енергетиці

За словами Зеленського, енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських атак і відновленням електропостачання в Дніпрі, Києві та області, а також в інших регіонах України.

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Президент зазначив, що ворог продовжує операцію проти української електрогенерації, мереж та енергетичних з’єднань. Значну частину ударних безпілотників вдається збивати.

– Складніше з балістикою. За цю ніч було 17 балістичних ракет. Непростий виклик, і особливо – коли такий дефіцит Петріотів. Я вдячний кожному й кожній у ремонтних бригадах, вдячний усім, хто залучений до відновлювальних робіт, – наголосив глава держави.

Зеленський розповів про повторні удари по Дніпру. За його словами, протягом дня російські війська знову атакували енергетичні об’єкти та залізничний вокзал. Через пошкодження запровадили додаткові екстрені відключення електроенергії.

Також президент повідомив про російський балістичний удар по Кременчуку Полтавської області. Мішенню стала нафтопереробна інфраструктура.

Глава держави наголосив, що Росія не зробила жодного кроку до деескалації в енергетичній сфері, тому Україна продовжить відповідати на російські атаки.

Україна збільшить підрозділи для дипстрайків

Президент повідомив про нові рішення щодо розширення підрозділів Служби зовнішньої розвідки та Служби безпеки України, які виконують завдання з далекобійних ударів по території Росії.

– Українська далекобійність – це наша довгострокова гарантія безпеки, наша гарантія того, що незалежність нашої держави є і буде. Ми розвиваємо цей напрямок, – наголосив президент.

За словами глави держави, Україна продовжує переговори з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та забезпечення амуніцією для винищувачів F-16. Найближчим часом готують нові рішення в цих напрямах.

Зеленський анонсував важливі переговори в Туреччині та висловив сподівання, що в листопаді вдасться перейти до форматів дипломатичної взаємодії, які обговорюють уже тривалий час.

Гуманітарна місія в Олешках триває

Президент також повідомив, що гуманітарна місія в Олешках Херсонської області продовжується. За його словами, українські громадяни вже прямують додому.

До операції залучені українські служби та Сили оборони, які допомагають урятувати якомога більше людей.

Зеленський додав, що Херсон отримав тишу, яка була дуже потрібна його мешканцям.

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