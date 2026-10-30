В пятницу, 30 октября, россияне снова атаковали железнодорожный вокзал в городе Днепр. Вспыхнул пожар, ранена женщина.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Россияне нанесли удары по вокзалу в Днепре

— Враг продолжил прицельно атаковать железнодорожный вокзал Днепра. Нанесено несколько новых ударов, — говорится в сообщении УЗ.

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Эвакуация была объявлена заблаговременно. На тото момент пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что враг нанес еще несколько ударов по железнодорожному вокзалу в Днепре.

— Там произошел пожар. Получила ранение женщина. Медики доставляют ее в больницу, — сообщил он.

Напомним, днем 29 октября российские войска атаковали железнодорожный вокзал Днепра реактивным беспилотником. Удар пришелся на платформу, где стояли пригородная электричка и пассажирский поезд №866 по маршруту Днепр — Запорожье.

В результате атаки на месте погибли 15 человек, еще 14 получили ранения. Среди пострадавших — 11-летний мальчик.

После трагедии Укрзализныця сообщила, что пересмотрит протоколы безопасности.

В компании объяснили, что за более чем 10 минут до удара пассажиров предупредили о приближении дрона и необходимости эвакуации. Людей призвали покинуть платформу и отойти как минимум на 200 метров, однако часть пассажиров осталась возле поездов.

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