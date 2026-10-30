Отключения света в Украине: как будут действовать графики в субботу, 31 октября
В субботу, 31 октября, в части регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 31 октября
По информации энергетиков, ограничения электроснабжения будут вводиться с 06:00 до 23:59.
В этот период будут действовать:
- графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей;
- графики ограничения мощности для промышленных предприятий.
Причиной таких мер стали последствия массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
В Укрэнерго предупредили, что из-за дальнейших атак РФ ситуация в энергосистеме может меняться. Потому потребителям рекомендуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.
Кроме того, украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией после возобновления электроснабжения по графику.
Напомним, что за прошедшие сутки и ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.
Из-за этих ударов, а также повреждения энергообъектов в результате обстрелов по состоянию на утро без электроснабжения были потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.
Для предотвращения перегрузки оборудования, поврежденного российскими атаками, в части областей к концу суток ввели ограничение электропотребления.
В частности, экстренные отключения света действовали в Киеве и области.