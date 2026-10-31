В Киеве усугубилась ситуация с электроснабжением после новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, под атакой снова оказалась столичная ТЭЦ.

Об этом сообщают в компании ДТЭК и в Укрэнерго.

Ситуация со светом в Киеве: что известно

В ДТЭК объяснили, что вражеские атаки, нанесенные накануне по энергетическим объектам в разных регионах Украины, в том числе и в столице, еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме.

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В Киеве под ударом снова оказалась теплоэлектроцентраль. Новые повреждения наложились на последствия предварительных обстрелов, которые энергетики до сих пор не успели полностью устранить.

В компании признают, что графики отключений электроэнергии сейчас очень жесткие. В то же время, специалисты продолжают ремонтировать поврежденное оборудование, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить перехода к экстренным отключениям.

— Понимаем, что графики очень жесткие. Энергетики делают все возможное, чтобы даже в такой сложной ситуации удерживать систему в графиках и не переходить к экстренным отключениям, — говорят в ДТЭК.

Сложную ситуацию подтверждают и в Укрэнерго. Там отмечают, что из-за масштабных повреждений проблемы с электроснабжением фиксируются во многих регионах страны, в частности, в Киеве.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяют условия безопасности.

Между тем, жители Киева в социальных сетях жалуются на длительные отключения. По их словам, в некоторых домах электроэнергию подают примерно на два часа в течение суток.

Напомним, что 29 октября по команде Укрэнерго введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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