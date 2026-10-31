После продолжительного пребывания под российской оккупацией и в условиях гуманитарной катастрофы жители Алешков Херсонской области оказались в безопасности. Люди не скрывают слез, переполнены эмоциями от спасения и мыслями о скорой встрече с родными.

Своими первыми чувствами облегчения после выезда из оккупации в разговоре с журналистом Фактов ICTV Егором Ромахлом поделилась эвакуированная Анна.

Первые эмоции эвакуированной жительницы Алешков

Для многих выезд из оккупированного города стал единственным шансом на спасение и возвращение к нормальной жизни. Анна признается, что до сих пор не может полностью осознать, что самое ужасное уже позади.

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— Немного легче стало, что вырвались из такого ада — мороз по коже, — поделилась она.

Женщина искренне поблагодарила всех, кто присоединился к ее спасению, и добавила, что на подконтрольной территории Украины ее с нетерпением уже ждут внука, брат, другие близкие и родные люди.

Судьбы спасенных: от 94-летней женщины до малышей и домашних животных

Возрастной диапазон эвакуированных впечатляет: самому старшему человеку, которого удалось вывезти из Олешков, — 94 года, а самому младшему — чуть больше одного года. Кроме того, одна из женщин будет праздновать свой 49-й день рождения уже завтра и встретит этот день в полной безопасности.

За каждым из увезенных граждан стоит тяжелая история выживания под постоянными обстрелами.

В частности, одна из семей буквально выживала в разрушенном обстреле дома. Из-за состояния здоровья отец не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, ведь лестница была уничтожена. Люди были отрезаны от пищи и воды, но сейчас они находятся в безопасности.

Кроме этого, еще один уроженец Алешков пережил 16 атак дронов и четыре ракетных попадания в собственный дом (один из взрывов произошел в метре от стены). Вместе с людьми удалось вывезти их домашних любимцев — собак, кошек, попугая и даже енота.

Кто участвовал в гуманитарной операции по Алешкам

Успешная эвакуационная операция стала результатом совместной работы Объединенного центра по координации поиска и увольнения военнопленных при СБУ, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Вооруженных сил Украины и других профильных структур, действовавших по поручению президента Владимира Зеленского.

— Мы благодарим американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество. Мы благодарим каждого в мире – всех журналистов, политических и общественных лидеров, неравнодушных людей, которые привлекали глобальное внимание к тематике Алешков и настоящей гуманитарной катастрофы на временно оккупированной Россией территории Украины. Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны следующие деэскалационные шаги и реальное приближение мира, — утверждает Зеленский.

Недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об успешном проведении гуманитарной операции по спасению жителей Алешков в Херсонской области.

Фото : СБУ

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