Жители Алешек и окрестных населенных пунктов в Херсонской области успешно пересекли государственную границу Украины. Среди спасенных – как люди старшего возраста, так и малыши. Самому старшему эвакуированному человеку исполнилось 94 года, а самому младшему — чуть больше года.

О ходе эвакуации и особенностях гуманитарной миссии рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как проходила эвакуация жителей Алешков

Как сообщил омбудсмен, реализация миссии охватывала непростой путь: от сложных переговоров и согласования режима тишины до прямой доставки помощи в Алешки и выезда людей.

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Выезд проходил без фильтрационных мероприятий и проверок мобильных телефонов. За помощью обращались не только жители Алешек, но и окрестных населенных пунктов.

Сейчас эвакуированные граждан находятся на украинской границе, где они пересаживаются из белорусских автобусов в украинские, чтобы отправиться дальше домой. Окончательные данные о количестве спасенных проверяются.

Достигнутый режим прекращения огня продлится до 22:59 1 ноября. Это самый длинный с 2022 года режим тишины, полностью соблюдаемый обеими сторонами, утверждает омбудсмен.

Истории спасения людей и их животных

Лубинец поделился несколькими чувственными историями людей, прошедших через российскую оккупацию и массированные обстрелы.

— Одна из них — история семьи, которая буквально выживала в разрушенном обстреле дома в Олешках. Из-за состояния здоровья отец не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, ведь лестница была разрушена. Страшно даже вообразить, в каких условиях приходилось жить этой семье. Люди фактически оказались в ловушке, отрезанные от доступа к пище и воде, – рассказал омбудсмен.

Также среди эвакуированных — мужчина, который родился в Алешках, пережил 16 атак российских дронов и четыре ракетных попадания в собственное жилье (один из взрывов произошел в метре от стены). Кроме того, одна из женщин уже завтра празднует свой 49-й день рождения в безопасности.

Отдельно стоит отметить, что вместе с людьми вывезли их домашних любимцев – собак, кошек, попугая и даже енота.

Благодаря кому стала возможна миссия спасения с Алешков

Уполномоченный ВРУ по правам человека подчеркнул, что проведенная операция должна стать основой нового механизма реагирования на гуманитарные кризисы и выразил благодарность всем привлеченным сторонам.

В частности, он поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за личную вовлеченность, поддержку, отзывчивость и координацию всех ставших определяющими для успеха миссии этапов процесса.

Кроме этого, Лубинец выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за содействие и поддержку на высшем государственном уровне, а также главе фракции Слуга народа в Верховной Раде Давиду Арахамии за участие в миссии и содействии реализации договоренностей.

Также украинский омбудсмен поблагодарил уполномоченную по правам человека в Российской Федерации Яну Лантратову за достигнутые переговорные договоренности.

Отдельно он выразил благодарность Силам обороны Украины за ответственное соблюдение режима тишины и обеспечение условий безопасности.

Днем 31 октября стало известно об успешном проведении гуманитарной операции по спасению жителей Алешок в Херсонской области. По словам президента, во время установленного режима тишины разминировали автодороги, доставили гуманитарные грузы и эвакуировали людей, которые хотели уехать из оккупации.

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