Эвакуация гражданских из оккупированных Олешков в Херсон водным путем через Днепр была абсолютно невозможной. Соответствующие экспертные экспертизы провели Силы обороны, Главное управление разведки Министерства обороны и Служба безопасности Украины.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

Почему людей из Олешков не эвакуировали через Днепр

Отвечая на вопрос, почему для гуманитарной миссии выбрали сложный и длинный сухопутный маршрут, а не прямую переправу через Днепр в Херсон, Лубинец объяснил, что этот вариант вообще не рассматривался из соображений безопасности и обороны.

Сейчас смотрят

– Сначала я собрал информацию от ВСУ. Здесь особо благодарна главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и Силам обороны за предоставление своих экспертиз, — уточнил омбудсмен.

По его словам, предложение по разминированию и эвакуации из Олешков в Херсон через реку было неприемлемым, поскольку этот участок является непосредственной линией фронта.

— Военные на это точно не согласились бы, потому что не сделали ничего, что ослабило бы оборону Украины. Поэтому этот маршрут никогда не рассматривался, – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что отдельные экспертизы маршрута проводились Главным управлением разведки Минобороны и Службой безопасности Украины. Также при планировании учитывали данные граждан, ранее самостоятельно эвакуировавшихся из Олешков, предоставили ценную информацию о безопасности путей и рисках.

Детали логистического маршрута и отсутствие фильтрации

Дмитрий Лубинец раскрыл подробности перемещения украинской делегации во время гуманитарной операции. По его словам, команда омбудсмена отправилась из Киева 29 октября вместе с двумя американскими журналистами, прибывшими заранее.

Маршрут пролегал через Гомель, Анапу, а дальше через временно оккупированные Крым и Херсонщину. Вечером 29 октября в Симферополе состоялась встреча по формированию эвакуационной колонны и согласованию технических деталей.

В 03:00 ночи сформированная колонна отправилась в Олешки, где находилась до 14:00 субботы, 31 октября, после чего уехала в обратном направлении, забрав всех желающих. Отдельно омбудсмен подчеркнул, что россияне не проводили фильтрационных мероприятий по эвакуированным жителям Олешков.

— Я это отдельно подчеркну. У нас были случаи, когда у наших граждан не было никаких документов. Сейчас все документы производятся, есть полное сопровождение, все будет сделано, — заверил Лубинец.

Репатриация тел и создание Центра возврата гражданских

В установленном режиме тишины в Олешках произошла не только эвакуация людей, но и репатриация тел погибших украинских военных и гражданских. По договоренности с РФ тела погибших, чьи родственники проживают в Украине, вернут на подконтрольную правительству территорию.

Кроме того, по итогам гуманитарной миссии Лубинец объявил о решении создать в Украине отдельный Центр возвращения гражданских на базе институции уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По словам омбудсмена, именно опыт спасения людей из Олешков оголил проблему недостатка системной координации в государстве, которая касается возвращения гражданских — как находящихся в российских тюрьмах, так и тех, кто остается под оккупацией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.