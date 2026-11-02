Евакуація цивільних з окупованих Олешків до міста Херсон водним шляхом через Дніпро була абсолютно неможливою. Відповідні фахові експертизи провели Сили оборони, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Служба безпеки України.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції.

Чому людей із Олешків не евакуювали через Дніпро

Відповідаючи на запитання, чому для гуманітарної місії обрали складний і довгий сухопутний маршрут, а не прямий переправу через Дніпро до міста Херсон, Лубінець пояснив, що цей варіант взагалі не розглядався з міркувань безпеки та оборони.

Зараз дивляться

— Спочатку я зібрав інформацію від ЗСУ. Тут окремо подяка головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому та Силам оборони за надання своїх експертиз, — уточнив омбудсмен.

За його словами, пропозиція щодо розмінування та евакуації з Олешків до міста Херсон через річку була неприйнятною, оскільки ця ділянка є безпосередньою лінією фронту.

— Військові на це точно не погодилися б, бо не зробили нічого б, що послабило оборону України. Тому цей маршрут ніколи не розглядався, — наголосив Лубінець.

Він додав, що окремі експертизи маршруту проводили Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України. Також під час планування враховували дані громадян, які раніше самостійно евакуювалися з Олешків, надали цінну інформацію про безпечність шляхів та ризики.

Деталі логістичного маршруту та відсутність фільтрації

Дмитро Лубінець розкрив деталі переміщення української делегації під час гуманітарної операції. За його словами, команда омбудсмана вирушила з Києва 29 жовтня разом із двома американськими журналістами, які прибули заздалегідь.

Маршрут пролягав через Гомель, Анапу, а далі — через тимчасово окуповані Крим та Херсонщину. Увечері 29 жовтня в Сімферополі відбулася зустріч щодо формування евакуаційної колони та узгодження технічних деталей.

О 03:00 ночі сформована колона вирушила до Олешків, де перебувала до 14:00 суботи, 31 жовтня, після чого виїхала у зворотному напрямку, забравши всіх охочих. Окремо омбудсмен наголосив, що росіяни не проводили фільтраційних заходів щодо евакуйованих жителів Олешків.

— Я це окремо наголошу. У нас були випадки, коли у наших громадян не було жодних документів. Зараз всі документи виготовляються, є повний супровід, все буде зроблено, — запевнив Лубінець.

Репатріація тіл та створення Центру повернення цивільних

Під час встановленого режиму тиші в Олешках відбулася не лише евакуація людей, а й репатріація тіл загиблих українських військових і цивільних. За домовленістю з РФ, тіла загиблих, чиї родичі проживають в Україні, повернуть на підконтрольну уряду територію.

Крім того, за підсумками гуманітарної місії Лубінець оголосив про рішення створити в Україні окремий Центр повернення цивільних на базі інституції уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За словами омбудсмена, саме досвід порятунку людей з Олешків оголив проблему нестачі системної координації в державі, яка стосується повернення цивільних — як тих, хто перебуває у російських в’язницях, так і тих, хто залишається під окупацією.

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