Во время режима тишины в Олешках провели репатриацию тел погибших украинских военных и гражданских. Тела погибших, чьи родственники проживают в Украине, вернут на подконтрольную правительству территорию в рамках договоренности с Россией.

Об этом заявил во время пресс-конференции уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец, подводя итоги масштабной гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области.

Гуманитарная миссия в Олешках: какие итоги

Жителям Олешков, решивших остаться в оккупированном городе, доставили еду, питьевую воду, медикаменты и топливо для работы генераторов.

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Местные жители смогли самостоятельно выбрать — остаться в Олешках, выехать на подконтрольную Украине территорию, отправиться в РФ или на оккупированные ею земли.

Согласно двусторонним договоренностям, ни Украина, ни Россия не имеют права официально разглашать количество выехавших на их территории людей. Омбудсмен призвал с пониманием отнестись к любому выбору граждан.

Локальный режим тишины длился пять суток, 19 часов и 59 минут – официально он завершился в 22:59 1 ноября по киевскому времени.

Офис омбудсмена стремится распространить этот механизм на другие временно оккупированные территории Украины. В настоящее время украинская сторона ведет переговоры с российским омбудсменом Яной Лантратовой о возможности ежемесячной доставки гуманитарных грузов в Олешки.

В Украине создадут Центр возвращения гражданских

В Украине на базе институции уполномоченного Верховной Рады по правам человека планируют создать отдельный Центр возвращения гражданских, анонсировал омбудсмен во время пресс-конференции.

По словам Лубинца, именно инициатива Украины по поиску любого формата спасения людей из Олешков выявила нехватку системной координации в вопросе возвращения гражданских — как тех, кого содержат в российских тюрьмах, так и до сих пор остающихся в оккупации.

— Пройдя этот путь и сам лично с командой омбудсмена Украины, и с коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего института создадут отдельный Центр возвращения гражданских Украины, — сообщил Лубинец.

Он отметил, что в Украине уже работает аналогичный пилотный проект – Центр защиты прав ребенка. Этот успешный опыт возвращения, опеки, правовой адвокации и привлечения международного внимания к военным преступлениям РФ распространят на взрослых гражданских.

Масштабная гуманитарная операция по спасению населения Олешков успешно завершилась 31 октября. На Херсонском направлении установили режим тишины, что позволило специалистам разминировать пути, доставить помощь и эвакуировать граждан.

Жители Олешков уже успешно пересекли государственную границу Украины. Самому младшему вывезенному ребенку исполнилось чуть больше года, а самому старшему жителю — 94 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что пример Олешков демонстрирует: деэскалация возможна, когда Россию ставят в условия, что необходимо делать соответствующие шаги.

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