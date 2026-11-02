Российские хакеры атаковали приложение Воздушная тревога в ночь на 2 ноября, но это не повлияло на работу Сил обороны Украины.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Игнат о последствиях кибератаки на приложение Воздушная тревога для работы ВСУ

Российская кибератака на приложение Воздушная тревога не повлияла на работу украинских военных. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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— Повлияло ли это на работу Сил обороны? Конечно, нет. Воздушные силы и все подразделения Сил безопасности и обороны работали в штатном режиме, — подчеркнул он.

Игнат объяснил, что приложение не принадлежит Воздушным силам, а является дополнительным способом информирования населения. Военные передают для него проверенные данные о движении ударных беспилотников, реактивных дронов и крылатых ракет.

В то же время предупреждать о баллистической угрозе сложнее, поскольку такие ракеты летят с большой скоростью.

Когда возобновит работу приложение Воздушная тревога

По словам Игната, после ночного взлома российскими хакерами в приложении появились сообщения с явными признаками кибератаки.

Над устранением последствий работают разработчики сервиса совместно с Министерством цифровой трансформации. Пресс-секретарь Воздушных сил выразил надежду, что в ближайшее время работу удастся полностью наладить.

Пока идет восстановление, украинцы могут проверять информацию об опасности через официальные каналы Воздушных сил в Telegram, Viber и WhatsApp. Кроме того, оповещение населения обеспечивают ГСЧС и органы гражданской защиты.

Напомним, что вечером 1 ноября приложение Воздушная тревога взломали. Пользователям приходили фейковые уведомления о якобы запуске ракеты Орешник, радиационной и химической опасности, а также об уличных боях в Киеве.

Из-за взлома разработчики временно ограничили работу сервиса. Позже они возобновили оповещения о тревогах и отображение уровней опасности, но отображение воздушных целей на карте оставили отключенным.