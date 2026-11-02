Украинские журналисты обнародовали открытое обращение к медийщикам цивилизованного и демократического мира. В своем письме они призвали иностранных коллег не поддаваться “усталости от войны”, называть вещи своими именами и не допускать попыток умиротворения страны-агрессора России.

Ниже наводим полный текст обращения украинских журналистов.

Обращение украинских журналистов к миру

— Мы, украинские журналисты и журналистки, обращаемся к вам, нашим коллегам — журналистам цивилизованного и демократического мира.

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Мы обращаемся к вам из страны, где утро начинается с проверки — все ли наши родные и друзья живы. И наше обращение — отчаянная попытка предупредить и предостеречь. Вам может показаться, что война в Украине остановилась или вот-вот остановится. Но усталость от украинской войны – это попытка не видеть реальность. Ведь война в Украине продолжается. Продолжаются геноцид и экоцид, ежедневные российские обстрелы, разрушения и охота на мирных граждан.

Возможно, вашим зрителям или читателям уже не интересно, как нас убивают в прямом эфире, и, возможно, наши смерти для вас перестали быть достаточно драматичными.

Некоторые журналисты пишут, что бить по российским нефтеперерабатывающим заводам – это безумие и позор! А убивать людей баллистикой — не позор? А разрушать мосты, школы, больницы – это не безумие?

Для нас неприемлемо видеть заголовки, что на 13-м году агрессии России против нашей страны и нашего народа якобы “Украина не хочет мира”. Это как утонченный абьюз – обвинять жертву агрессии в том, что мы отказываемся быть жертвами и сопротивляемся.

Мы должны все понимать — Россия как страна-агрессор ежедневно тренируется убивать и уничтожать. Мировые лидеры опасаются публично признать, что большая война неизбежна и она как никогда близка. Но давайте уже откровенно говорить, что это цивилизационный конфликт, который касается Соединенных Штатов Америки так же, как и Европы.

Мы убеждены – воспринимать Украину как место, где происходит война, не касающаяся другой части света, опасно. Мы очень хотим мира, но не хотим его имитации. Чтобы эта или другие агрессии никогда больше не повторялись — агрессор должен быть наказан.

Давайте признаем: Путин – это современный Гитлер. И мы не должны повторять ошибок истории — пытаться умиротворить агрессора опасно для всего мира.

Мы призываем вас не молчать — именно от журналистов зависит, насколько храбрыми будут политики.

Мы призываем вас называть вещи своими именами. Силовое давление на Украину – это убийство тысяч людей. И именно от журналистов зависит — не разрешить политикам снять санкции.

Именно от журналистов зависит — не дать агрессору нарастить силу, продолжать убивать людей, уничтожать страну и мир.

Журналисты! Сделайте все возможное, чтобы ваша страна не встала на сторону зла. Никто не имеет права менять мировой порядок силой и оккупацией.

Мы верим в силу слова, справедливость и вашу принципиальность. Пусть здравый смысл спасет нашу общую планету.

Следует отметить, что в ночь на 2 ноября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов, среди которых были реактивные, сообщают Воздушные силы ВСУ. По уточненным данным, РФ применила 193 дрона.

Как отмечают мониторинговые Telegram-каналы, Россия готовится к массированному обстрелу Украины уже в ближайшее время. Москва может использовать баллистические и крылатые ракеты, а также реактивные беспилотники.

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