Українські журналісти оприлюднили відкрите звернення до медійників цивілізованого та демократичного світу. У своєму листі вони закликали іноземних колег не піддаватися “втомі від війни”, називати речі своїми іменами та не допускати спроб умиротворення країни-агресора Росії.

Нижче наводимо повний текст звернення українських журналістів.

Звернення українських журналістів до світу

— Ми, українські журналісти та журналістки, звертаємося до вас, наших колег — журналістів цивілізованого та демократичного світу.

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Ми звертаємося до вас з країни, де ранки починаються з перевірки — чи всі наші рідні та друзі живі. І наше звернення — це відчайдушна спроба попередити та застерегти. Вам може здатися, що війна в Україні зупинилася або от-от зупиниться. Але втома від української війни — це спроба не бачити реальність. Адже війна в Україні триває. Тривають геноцид та екоцид, щоденні російські обстріли, руйнування та полювання на мирних громадян.

Можливо, вашим глядачам або читачам вже “не цікаво”, як нас вбивають у прямому ефірі, й, можливо, наші смерті для вас перестали бути достатньо драматичними.

Деякі журналісти пишуть, що бити по російських нафтопереробних заводах — це божевілля і ганьба! А вбивати людей балістикою — не ганьба? А руйнувати мости, школи, лікарні — це не божевілля?

Нам неприйнятно бачити заголовки, що на 13-му році агресії Росії проти нашої країни і нашого народу нібито “Україна не хоче миру”. Це як витончений аб’юз — звинувачувати жертву агресії в тому, що ми відмовляємось бути жертвами і чинимо спротив.

Ми маємо всі розуміти — Росія як країна-агресор щодня тренується вбивати і нищити. Світові лідери остерігаються публічно визнати, що велика війна неминуча і вона як ніколи близько. Але давайте вже відкрито говорити, що це цивілізаційний конфлікт, який стосується Сполучених Штатів Америки так само, як і Європи.

Ми переконані — сприймати Україну як місце, де відбувається війна, яка не стосується іншої частини світу, — небезпечно. Ми дуже хочемо миру, але не хочемо його імітації. Щоб ця або інші агресії більше ніколи не повторювались — агресор має бути покараний.

Визнаймо: Путін — це сучасний Гітлер. І ми не маємо повторювати помилок історії — намагатися умиротворити агресора небезпечно для всього світу.

Ми закликаємо вас не мовчати — саме від журналістів залежить, наскільки хоробрими будуть політики.

Ми закликаємо вас називати речі своїми іменами. Силовий тиск на Україну — це вбивство тисяч людей. І саме від журналістів залежить — не дозволити політикам зняти санкції.

Саме від журналістів залежить — не дати агресору наростити силу, продовжувати вбивати людей, нищити країни і світ.

Журналісти! Зробіть усе можливе, щоб ваша країна не стала на бік зла. Ніхто не має права змінювати світовий порядок силою і окупацією.

Ми віримо у силу слова, справедливість і вашу принциповість. Хай здоровий глузд врятує нашу спільну планету.

Варто зазначити, що в ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів, серед яких були реактивні, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За уточненими даними, РФ застосувала 193 дрони.

Як зазначають моніторингові Telegram-канали, Росія готується до масованого обстрілу України вже найближчим часом. Москва може застосувати балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники.

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