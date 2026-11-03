Командующий группировкой войск Азов Денис Прокопенко (Редис) прокомментировал события 2 ноября возле временного пункта дислокации Нацгвардии в Киевской области.

По его мнению, распространение непроверенной информации и противостояние вокруг военного объекта способствуют попыткам России расколоть украинское общество.

Об этом Денис Прокопенко заявил в видеообращении, опубликованном 1 корпусом Национальной гвардии Украины Азов.

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Прокопенко о событиях в Петропавловской Борщаговке

Командующий раскритиковал действия людей, которые, по его мнению, дискредитируют украинских военных и создают благоприятный для российской пропаганды информационный фон.

— В то же время люди, которые никак не причастны к защите страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных, и создают выгодную для России картинку, — заявил Прокопенко.

По мнению командующего, Россия заинтересована в расколе между украинским обществом и армией, дестабилизации ситуации внутри страны и дискредитации военнослужащих.

— То, что происходит в информационном пространстве вокруг событий в Петропавловской Борщаговке, удовлетворяет все эти запросы россиян, — подчеркнул он.

Прокопенко призвал украинцев поддерживать военных и не допускать провокаций, которые могут быть использованы противником.

— Наше государство ведет тяжелую кровопролитную войну за свое существование. В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу, — отметил командующий.

Он добавил, что Азов продолжит защищать Украину, несмотря на попытки дискредитировать подразделение.

Официальное заявление Азова о событиях в Киевской области

В 1 корпусе НГУ Азов сообщили, что 2 ноября в соцсетях начали распространяться непроверенные сообщения о якобы пытках военнослужащих во временном пункте дислокации воинской части 3121.

После этого возле военного городка собрались гражданские, которые требовали выдать им мобилизованных военных. По версии командования корпуса, после отказа люди заблокировали работу объекта и пытались несанкционированно проникнуть внутрь.

На место прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он провел родственников некоторых военнослужащих на территорию объекта и показал условия их пребывания.

В Азове разъяснили, что там находились мобилизованные и военные, задержанные за самовольное оставление части (СОЧ), которые ждали распределения по подразделениям.

Четверо военнослужащих после СОЧ получили травмы, поэтому их отправили в госпиталь на обследование.

Командование корпуса заверило, что сотрудничает с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства. Если факты незаконного насилия подтвердятся, виновные должны понести наказание.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке 2 ноября

Столкновения начались возле частного дома, который использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины.

По информации полиции Киевской области, правоохранителей вызвали сотрудники частной скорой помощи, которые сообщили о препятствовании доступу к гражданину.

Возле здания собрались местные жители. Часть присутствующих пыталась попасть внутрь, возникли столкновения с силовиками. По сообщениям журналистов с места событий, применяли слезоточивый газ, также раздавались выстрелы.

Вечером в Петропавловскую Борщаговку прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он назвал происходящее уличной акцией и заявил, что участники протеста мешали доставить в больницу людей, нуждавшихся в медицинской помощи.

В Национальной полиции опровергли сообщения о гибели человека и незаконном удержании граждан в здании.

Пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук позже сообщил, что военнослужащие покинули помещение. По его словам, в дальнейшем Нацгвардия не будет использовать это здание для размещения личного состава.

МВД начало служебное расследование

Министр внутренних дел Украины Иван Выгивский сообщил, что поручил начать служебное расследование еще днем 2 ноября.

По его словам, проверят всю информацию об инциденте, в частности условия пребывания военнослужащих в здании.

Родным военных дали возможность пообщаться с ними. В помещение также пригласили медиков и нескольких представителей общественности.

На месте работали представители Государственного бюро расследований и Офиса военного омбудсмена. Командование Нацгвардии заявило, что будет содействовать проверке.

Фото: Азов