Командувач угруповання військ Азов Денис Прокопенко (Редіс) прокоментував події 2 листопада біля тимчасового пункту дислокації Нацгвардії на Київщині.

На його думку, поширення неперевіреної інформації та протистояння навколо військового об’єкта сприяють спробам Росії розколоти українське суспільство.

Про це Денис Прокопенко заявив у відеозверненні, оприлюдненому 1 корпусом Національної гвардії України Азов.

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Прокопенко про події у Петропавлівській Борщагівці

Командувач розкритикував дії людей, які, на його переконання, дискредитують українських військових та створюють сприятливе для російської пропаганди інформаційне тло.

— У цей же час люди, які жодним чином не причетні до захисту країни, не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються саботажем у тилу, дискредитуючи українських військових, та створюють вигідну для Росії картинку, — заявив Прокопенко.

На думку командувача, Росія зацікавлена в розколі між українським суспільством і військом, дестабілізації ситуації всередині країни та дискредитації військовослужбовців.

— Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян, — наголосив він.

Прокопенко закликав українців підтримувати військових і не допускати провокацій, які можуть бути використані противником.

— Наша держава веде важку кровопролитну війну за своє існування. У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу, — зазначив командувач.

Він додав, що Азов продовжить захищати Україну, попри спроби дискредитувати підрозділ.

Офіційна заява Азову щодо подій на Київщині

У 1 корпусі НГУ Азов повідомили, що 2 листопада в соціальних мережах почали поширюватися неперевірені повідомлення про нібито катування військовослужбовців у тимчасовому пункті дислокації військової частини 3121.

Після цього біля військового містечка зібралися цивільні громадяни, які вимагали видати їм мобілізованих військових. За версією командування корпусу, після відмови люди заблокували роботу об’єкта та намагалися несанкціоновано потрапити всередину.

На місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Він провів родичів деяких військовослужбовців на територію об’єкта та показав умови їхнього перебування.

В Азові пояснили, що там перебували мобілізовані та військові, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ), які очікували розподілу до підрозділів.

Четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, тому їх направили до госпіталю для обстеження.

Командування корпусу запевнило, що співпрацює з правоохоронцями для з’ясування обставин. Якщо факти незаконного насильства підтвердяться, винні мають понести покарання.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада

Сутички розпочалися біля приватного будинку, який використовували військовослужбовці Національної гвардії України.

За інформацією поліції Київщини, правоохоронців викликали працівники приватної швидкої допомоги, які повідомили про перешкоджання доступу до громадянина.

Біля будівлі зібралися місцеві жителі. Частина присутніх намагалася потрапити всередину, виникли сутички із силовиками. За повідомленнями журналістів із місця подій, застосовували сльозогінний газ, також лунали постріли.

Увечері до Петропавлівської Борщагівки прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він назвав події вуличною акцією та заявив, що учасники протесту перешкоджали доправленню до лікарні людей, які потребували медичної допомоги.

У Національній поліції спростували повідомлення про загибель людини та незаконне утримання громадян у будівлі.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук згодом повідомив, що військовослужбовці залишили приміщення. За його словами, надалі Нацгвардія не використовуватиме цей будинок для розміщення особового складу.

МВС розпочало службове розслідування

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що доручив розпочати службове розслідування ще вдень 2 листопада.

За його словами, перевірять усю інформацію про інцидент, зокрема умови перебування військовослужбовців у будівлі.

Рідним військових надали можливість поспілкуватися з ними. До приміщення також запросили медиків і кількох представників громадськості.

На місці працювали представники Державного бюро розслідувань та Офісу військового омбудсмана. Командування Нацгвардії заявило про сприяння перевірці.

Фото: Азов

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