В среду, 4 ноября 2026 года, продолжаются аварийные отключения света в Киеве и Киевской области, введенные по команде Укрэнерго.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Утром 4 ноября в столице продолжались аварийные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению Укрэнерго.

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По информации ДТЭК, на тот момент отменить ограничения не удавалось. Аналогичная ситуация сложилась и в Киевской области.

В компании напоминали, что во время аварийных отключений в Киеве и области обычные графики не действуют, поэтому предсказать время отключения и возобновления электроснабжения невозможно.

Позже в Укрэнерго сообщили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков ситуацию в энергосистеме удалось частично стабилизировать. В большинстве регионов Украины, в частности в Киеве и Киевской области, аварийные отключения отменили и вернулись к графикам почасовых отключений.

В то же время ситуация с электроснабжением остается сложной, особенно в столице и в Киевской области. По данным Укрэнерго, аварийные отключения пока продолжаются только в Харьковской области.

Из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре и повреждений, полученных в предыдущие дни, по состоянию на утро без электричества оставались потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

В некоторых регионах 4 ноября действуют графики почасовых отключений до четырех очередей, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Энергетики продолжают восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В Укрэнерго предупреждают, что ситуация может меняться из-за новых атак, и призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию и следить за сообщениями своих операторов системы распределения.