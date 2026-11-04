Аварийные отключения света в Киеве и области продолжаются: графики не действуют
В среду, 4 ноября 2026 года, продолжаются аварийные отключения света в Киеве и Киевской области, введенные по команде Укрэнерго.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Аварийные отключения света в Киеве и области 4 ноября: что известно
Утром 4 ноября в столице продолжались аварийные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению Укрэнерго.
По информации ДТЭК, на тот момент отменить ограничения не удавалось. Аналогичная ситуация сложилась и в Киевской области.
В компании напоминали, что во время аварийных отключений в Киеве и области обычные графики не действуют, поэтому предсказать время отключения и возобновления электроснабжения невозможно.
Позже в Укрэнерго сообщили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков ситуацию в энергосистеме удалось частично стабилизировать. В большинстве регионов Украины, в частности в Киеве и Киевской области, аварийные отключения отменили и вернулись к графикам почасовых отключений.
В то же время ситуация с электроснабжением остается сложной, особенно в столице и в Киевской области. По данным Укрэнерго, аварийные отключения пока продолжаются только в Харьковской области.
Из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре и повреждений, полученных в предыдущие дни, по состоянию на утро без электричества оставались потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.
В некоторых регионах 4 ноября действуют графики почасовых отключений до четырех очередей, а для промышленности — графики ограничения мощности.
Энергетики продолжают восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью. В Укрэнерго предупреждают, что ситуация может меняться из-за новых атак, и призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию и следить за сообщениями своих операторов системы распределения.
Напомним, что 3 ноября Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве и ряде регионов Украины из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
По данным компании, только за последние сутки российские войска более 20 раз целенаправленно атаковали украинские энергообъекты, применив большое количество ракет и дронов.
Из-за повреждений оборудования ситуация в энергосистеме усложнилась. Тысячи энергетиков приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть свет потребителям. В первую очередь электроснабжение восстанавливают на объектах критической инфраструктуры.