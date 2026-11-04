Президент Володимир Зеленський заявив про досягнуті з міжнародними партнерами домовленості щодо нових пакетів допомоги для енергетичного сектору України.

Про це глава держави повідомив у середу, 4 листопада, за результатами селекторної наради.

Зеленський про ситуацію в енергетиці України

За словами президента, зараз найважча ситуація склалася в Києві. Жителі столиці та підприємства змушені годинами залишатися без електроенергії та водопостачання.

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Складною залишається ситуація у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Вінницькій та Донецькій областях. Відключення електроенергії тривають і в південних регіонах країни.

– Але, хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна та повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, кожної компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, незалежно від форми власності таких компаній, – наголосив Зеленський.

Він звернув увагу на взаємодію з окремими енергетичними компаніями, які затримують відновлювальні роботи після російських атак.

– Доручив уряду і правоохоронцям сьогодні до кінця дня представити відповідний перелік заходів, які забезпечать повноцінну співпрацю з тими компаніями, які на сьогодні відстають у ремонтах та відновленні, – зазначив глава держави.

Президент пояснив, що через повторні російські атаки та повітряні тривоги відновлювальні роботи потребують значно більше часу.

Необхідні резерви обладнання вже сформовані, після кожного російського удару мають проводитися роботи з відновлення пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що українські атомні електростанції були змушені зменшити потужність виробництва електроенергії через масштабні та систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Повернення АЕС до номінальних показників генерації відбуватиметься поступово.

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