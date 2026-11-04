У середу, 4 листопада 2026 року, тривають аварійні відключення світла в Києві та Київській області, запроваджені за командою Укренерго.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Аварійні відключення світла в Києві та області 4 листопада: що відомо

Уранці 4 листопада у столиці продовжували діяти аварійні відключення електроенергії, які запровадили за командою Укренерго.

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За інформацією ДТЕК, на той момент скасувати обмеження не вдавалося. Аналогічна ситуація була і на Київщині.

У компанії нагадували, що під час аварійних відключень у Києві та області звичайні графіки не діють, тому передбачити час вимкнення та відновлення електропостачання неможливо.

Згодом в Укренерго повідомили, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків ситуацію в енергосистемі вдалося частково стабілізувати. У більшості регіонів України, зокрема в Києві та Київській області, аварійні відключення скасували та повернулися до графіків погодинних відключень.

Водночас ситуація з електропостачанням залишається складною, особливо у столиці та на Київщині. За даними Укренерго, аварійні відключення наразі продовжують діяти лише в Харківській області.

Через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі та пошкодження попередніх днів станом на ранок залишалися знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

У частині регіонів 4 листопада діють графіки погодинних відключень обсягом до чотирьох черг, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Укренерго попереджають, що ситуація може змінюватися через нові атаки, та закликають українців ощадливо споживати електроенергію і стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, що 3 листопада Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень електроенергії у Києві та низці регіонів України через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

За даними компанії, лише протягом попередньої доби російські війська понад 20 разів цілеспрямовано атакували українські енергооб’єкти, застосувавши велику кількість ракет і безпілотників.

Через пошкодження обладнання ситуація в енергосистемі ускладнилася. Тисячі енергетиків розпочали відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам. Першочергово електропостачання відновлюють на об’єктах критичної інфраструктури.

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