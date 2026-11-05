Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон активно сотрудничает со всеми сторонами для достижения продолжительного мира в Украине.

Джаред Кушнер оценил роль Зеленского в мирном процессе

В своем сообщении соцсети X американский спецпосланник распространил сообщение Зеленского и подчеркнул, что идет активная работа со всеми привлеченными сторонами для поиска путей завершения войны.

По словам Кушнера, усилия направлены не только на прекращение боевых действий, но и на формирование долгосрочной системы безопасности, которая поможет предотвратить повторение войны в будущем.

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Он подчеркнул, что целью переговорного процесса является достижение устойчивого мира и создание более широкой архитектуры безопасности, которая будет гарантировать, что после завершения боевых действий война не возобновится.

Кроме того, Джаред Кушнер положительно оценил конструктивную позицию президента Владимира Зеленского и его команды в мирном процессе.

— Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие президента Зеленского и его команды, а также их стремление найти путь вперед, — написал он.

Напомним, что 4 ноября Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он отметил, что Украина, США и Россия готовятся к трехсторонним переговорам на уровне команд, которые должны состояться менее чем через неделю.

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