США цінують конструктивну взаємодію Зеленського в мирному процесі — Кушнер
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер прокоментував перебіг дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні.
- Американський представник окремо відзначив співпрацю з президентом Володимиром Зеленським та українською переговорною командою.
- Кушнер також пояснив, які завдання Вашингтон ставить перед мирним процесом.
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон активно співпрацює з усіма сторонами задля досягнення тривалого миру в Україні.
Джаред Кушнер оцінив роль Зеленського у мирному процесі
У соцмережі X американський спецпосланець поширив повідомлення Зеленського та наголосив, що триває активна робота з усіма залученими сторонами для пошуку шляхів завершення війни.
За словами Кушнера, зусилля спрямовані не лише на припинення бойових дій, а й на формування довгострокової системи безпеки, яка допоможе запобігти повторенню війни в майбутньому.
Він підкреслив, що метою переговорного процесу є досягнення стійкого миру та створення ширшої архітектури безпеки, яка гарантуватиме, що після завершення бойових дій війна не відновиться.
Окремо Кушнер відзначив конструктивну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським та його командою, а також їхню налаштованість на пошук рішень для просування мирного врегулювання.
– Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію президента Зеленського та його команди, а також їхнє прагнення знайти шлях уперед, – написав він.
Нагадаємо, що 4 листопада Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Він зауважив, що Україна, США та Росія готуються до тристоронніх переговорів на рівні команд, які мають відбутися менш ніж за тиждень.