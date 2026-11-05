Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон активно співпрацює з усіма сторонами задля досягнення тривалого миру в Україні.

Джаред Кушнер оцінив роль Зеленського у мирному процесі

У соцмережі X американський спецпосланець поширив повідомлення Зеленського та наголосив, що триває активна робота з усіма залученими сторонами для пошуку шляхів завершення війни.

За словами Кушнера, зусилля спрямовані не лише на припинення бойових дій, а й на формування довгострокової системи безпеки, яка допоможе запобігти повторенню війни в майбутньому.

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Він підкреслив, що метою переговорного процесу є досягнення стійкого миру та створення ширшої архітектури безпеки, яка гарантуватиме, що після завершення бойових дій війна не відновиться.

Окремо Кушнер відзначив конструктивну співпрацю з президентом України Володимиром Зеленським та його командою, а також їхню налаштованість на пошук рішень для просування мирного врегулювання.

– Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію президента Зеленського та його команди, а також їхнє прагнення знайти шлях уперед, – написав він.

Нагадаємо, що 4 листопада Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він зауважив, що Україна, США та Росія готуються до тристоронніх переговорів на рівні команд, які мають відбутися менш ніж за тиждень.

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