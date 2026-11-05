Президент Володимир Зеленський під час візиту до Мадрида провів зустріч із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою. Сторони обговорили спільні зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Про це глава держави повідомив у четвер, 5 листопада.

Скільки українських дітей вдалося повернути: заява Зеленського

– Вже 2 790 дітей з понад 20 тис. викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається, – заявив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі сторони розглянули конкретні кроки, за допомогою яких Андорра може сприяти поверненню дітей. Вони домовилися, що команди встановлять контакт і продовжать спільну роботу.

Зараз дивляться

Крім того, Зеленський поінформував прем’єр-міністра Андорри про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Сторони обговорили можливості підтримки української енергетики перед зимою.

– Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям, – наголосив він.

Нагадаємо, за даними Опендаботу, який посилається на Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 2 252 записи про зниклих дітей. Це 91% від загальної кількості випадків зникнення дітей, внесених до Реєстру.

Найбільше таких записів датовано 24 лютого 2022 року – 1 292 випадки. Понад 91% зниклих дітей зареєстрували на території Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Найчисельнішою за віком групою серед зниклих є діти від 6 до 13 років. На них припадає більш як половина всіх зареєстрованих випадків.

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