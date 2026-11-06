Обыски в помещениях КП Киевтеплоэнерго не проводились — прокуратура
- Киевская городская прокуратура отреагировала на сообщения об обысках в Киевтеплоэнерго и возможном изъятии документации.
- Правоохранители уточнили, где именно проводили следственные действия и какие обстоятельства проверяют в рамках уголовного производства.
- В прокуратуре также объяснили, могут ли эти мероприятия повлиять на реализацию энергетических проектов и начало отопительного сезона в столице.
Правоохранители Киева опровергли информацию о проведении 6 ноября 2026 года обысков в помещениях КП Киевтеплоэнерго и изъятии документов, необходимых для реализации проектов в рамках Плана устойчивости столицы.
Обыски в помещениях КП Киевтеплоэнерго: в прокуратуре опровергли информацию
В Киевской городской прокуратуре заявили, что сообщение, обнародованное на официальном сайте КГГА, не соответствует действительности.
По информации правоохранителей, следственные действия проводились исключительно по местам жительства двух работников Киевтеплоэнерго и сотрудников подрядных организаций. Основанием для обысков стали соответствующие решения суда.
Расследование касается возможного хищения и присвоения бюджетных средств из-за искусственного завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ.
Речь идет о договорах, заключенных в 2024 и марте 2026 года. По некоторым из них работы уже приняты и оплачены на основании подписанных актов.
В то же время, следователи проверяют факты возможного вывода бюджетных средств на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Правоохранители подчеркнули, что во время обысков у сотрудников Киевтеплоэнерго никакой документации не изымали.
Также в полиции заверили, что проводимые следственные действия не препятствуют и не могут препятствовать запуску отопления в квартирах жителей столицы.
Напомним, ранее КГГА сообщила, что в кабинетах и помещениях работников Киевтеплоэнерго проводятся обыски и изымаются документы по проектам Плана энергостойкости.