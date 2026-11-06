Правоохоронці Києва спростували інформацію про проведення 6 листопада 2026 року обшуків у приміщеннях КП Київтеплоенерго та вилучення документів, необхідних для реалізації проєктів у межах Плану стійкості столиці.

Обшуки у приміщеннях КП Київтеплоенерго: у прокуратурі спростували інформацію

У Київській міській прокуратурі заявили, що повідомлення, оприлюднене на офіційному сайті КМДА, не відповідає дійсності.

За інформацією правоохоронців, слідчі дії проводили виключно за місцями проживання двох працівників Київтеплоенерго та співробітників підрядних організацій. Підставою для обшуків стали відповідні ухвали суду.

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Розслідування стосується можливого розкрадання та привласнення бюджетних коштів через штучне завищення вартості матеріалів під час виконання будівельних робіт.

Йдеться про договори, укладені у 2024 році та березні 2026 року. За деякими з них роботи вже прийняті та оплачені на підставі підписаних актів.

Водночас слідчі перевіряють факти можливого виведення бюджетних коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Правоохоронці підкреслили, що під час обшуків у співробітників Київтеплоенерго жодної документації не вилучали.

Також у поліції запевнили, що проведені слідчі дії не перешкоджають і не можуть перешкоджати запуску опалення у квартирах мешканців столиці.

Нагадаємо, раніше КМДА повідомила, що у кабінетах і помешканнях працівників Київтеплоенерго проводяться обшуки та вилучаються документи щодо проєктів за Планом енергостійкості.

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