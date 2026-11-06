В кабинетах и ​​помещениях работников Киевтеплоэнерго проводят обыски и изымают документы по проектам по Плану энергостойкости.

Обыски в кабинетах и ​​помещениях работников Киевтеплоэнерго

Как сообщает КГГА, в КП Киевтеплоэнерго проходят следственные действия, в ходе которых правоохранители могут изъять оригиналы проектно-сметной документации и другие документы, необходимые для начала реализации ряда проектов в рамках Плана устойчивости Киева.

Кроме того, 6 ноября в рамках уголовного производства обыски провели по местам жительства нескольких сотрудников предприятия.

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Речь идет о документах, от которых зависит реализация важных энергетических проектов. В частности, строительство объектов резервного электроснабжения и распределенной когенерации, которые должны обеспечить энергией потребителей в Голосеевском, Деснянском и других районах столицы.

В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что оплату за разработку проектов еще не производили, поскольку финансирование предусмотрено только после завершения соответствующих работ. В то же время, акты выполненных работ не подписывали, а средства по ним не перечисляли.

На предприятии предполагают, что проведение обысков в таких условиях может быть проявлением политического давления.

Там обратили внимание, что реализация энергетических проектов и так осложнена постоянными российскими атаками, проблемами с логистикой и дефицитом квалифицированных специалистов. Дополнительные препятствия особенно опасны в период подготовки к запуску отопления для миллионов жителей Киева.

В Киевтеплоэнерго отметили, что работники предприятия уже пятый год работают круглосуточно в условиях тройной нагрузки.

Коллектив призвал правоохранителей обеспечить объективный и справедливый подход к расследованию, а представителей медиа всесторонне освещать обстоятельства ситуации.

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