Украина может рассмотреть возможность введения онлайн-голосования на выборах, если Верховная Рада найдет соответствующее законодательное решение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 ноября в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Зеленский об онлайн-выборах в Украине

Президент объяснил, что военнослужащие, находящиеся на фронте, выступают против проведения выборов в нынешних условиях, поскольку организовать голосование прямо на боевых позициях технически сложно.

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По словам Зеленского, именно украинские защитники сохранили государственность и продолжают ее защищать, поэтому у них должна быть возможность реализовать свое избирательное право.

— Все профессии важны, но во время войны профессия солдата — самая важная, ведь солдаты рискуют своей жизнью. И разрешить проведение выборов, но не дать возможность проголосовать солдатам — это несправедливо. Это на 100% несправедливо, — подчеркнул президент.

Одним из возможных решений он назвал онлайн-голосование, однако подчеркнул, что для этого нужна работа парламента.

— Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение, — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок, если выборы состоятся до окончания войны.

В интервью NBC News 18 октября глава государства объяснил, что считает участие в таких выборах своей ответственностью перед Украиной. В то же время он подчеркнул, что для организации голосования во время войны необходимо обеспечить как минимум 60 дней прекращения огня.