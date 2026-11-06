Україна може розглянути запровадження онлайн-голосування на виборах, якщо Верховна Рада знайде відповідне законодавче рішення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 5 листопада в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Зеленський про онлайн-вибори в Україні

Президент пояснив, що військовослужбовці, які перебувають на фронті, виступають проти проведення виборів за нинішніх умов, оскільки організувати голосування безпосередньо на бойових позиціях технічно складно.

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За словами Зеленського, саме українські захисники зберегли державність і продовжують її боронити, тому вони повинні мати можливість реалізувати своє виборче право.

— Усі професії важливі, але під час війни професія солдата є найважливішою, бо солдати ризикують своїм життям. І дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам — це несправедливо. Це на 100% несправедливо, — наголосив президент.

Одним із можливих рішень він назвав онлайн-голосування, однак підкреслив, що для цього потрібна робота парламенту.

— Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення, — заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін, якщо вибори відбудуться до завершення війни.

В інтерв’ю NBC News 18 жовтня глава держави пояснив, що вважає участь у таких виборах своєю відповідальністю перед Україною. Водночас він наголосив, що для організації голосування під час війни необхідно забезпечити щонайменше 60 днів припинення вогню.

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