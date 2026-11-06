Вранці 6 листопада російські війська завдали ударів по кількох енергетичних об’єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Влучання спричинили пошкодження обладнання та пожежу.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК.

Атака на енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині 6 листопада: що відомо

За інформацією компанії, вранці під російськими ударами опинилися одразу кілька енергетичних об’єктів у Дніпропетровській області.

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Внаслідок влучань пошкоджено обладнання, на одному з об’єктів виникла пожежа.

У ДТЕК зазначили, що російські війська вже атакували ці об’єкти раніше. Після попередніх ударів енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання всім споживачам.

Наразі фахівці знову працюють над усуненням пошкоджень.

— Відновлення тривають. Робимо все можливе, щоб у кожній домівці були світло й тепло, — повідомили в ДТЕК.

Раніше 6 листопада російські війська атакували Кам’янське Дніпропетровської області.

За інформацією начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок атаки пошкоджено спортивний комплекс, у якому виникла пожежа.

Також постраждала 60-річна жінка. За даними обласної влади, у неї зафіксували гостру реакцію на стрес.

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