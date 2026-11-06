Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для еще одного подозреваемого по делу Карфаген — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

ВАКС взял под стражу чиновника Нацполиции Киевщины Демьянчука

Следственный судья ВАКС полностью поддержал позицию прокурора САП и удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Согласно решению суда, должностное лицо полиции Киевской области отправили под стражу до 2 января 2027 года.

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Информацию об избрании меры пресечения журналистам в Киеве также подтвердил прокурор САП Николай Карась, отметив, что в отношении фигуранта избран именно безальтернативный арест без определения размера залога.

По данным антикоррупционной прокуратуры, в соответствии с материалами судебного дела, Александр Демьянчук официально уведомлен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 255 — участие в преступной организации;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127 — пособничество в пытках, совершенном представителем государства;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 — пособничество в изготовлении и сбыте поддельных денег.

По данным НАБУ и САП, в рамках дела Карфаген разоблачена преступная организация, подозреваемая в подкупе правоохранителей для прикрытия мошеннических колл-центров, наркоторговли и другого незаконного бизнеса.

Среди фигурантов есть должностные лица Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора и другие.

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