Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для ще одного підозрюваного у справі Карфаген — заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Київській області Олександра Дем’янчука.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ВАКС взяв під варту посадовця Нацполіції Київщини Дем’янчука

Слідчий суддя ВАКС повністю підтримав позицію прокурора САП та задовольнив клопотання детектива НАБУ. Відповідно до рішення суду, посадовця поліції Київщини відправили під варту до 2 січня 2027 року.

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Інформацію про обрання запобіжного заходу журналістам у Києві також підтвердив прокурор САП Микола Карась, зазначивши, що стосовно фігуранта обрано саме безальтернативний арешт без визначення розміру застави.

За даними антикорупційної прокуратури, відповідно до матеріалів судової справи, Олександру Дем’янчуку офіційно повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 — участь у злочинній організації;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127 — пособництво у катуванні, вчиненому представником держави;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 — пособництво у виготовленні та збуті підроблених грошей.

За даними НАБУ і САП, у межах справи Карфаген викрито злочинну організацію, яку підозрюють у підкупі правоохоронців для прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі та іншого незаконного бізнесу.

Серед фігурантів є посадовці Національної поліції, Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора та інші.

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