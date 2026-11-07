Мы не хотим Ялты 2.0: Зеленский о предложенном США плане безопасности для Европы
Предложенный США новый план безопасности для Европы может создавать риски как для европейского континента, так и для Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
Зеленский о предложении США по архитектуре безопасности Европы
Глава государства заявил, что на днях провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили подготовку к трехсторонним переговорам, которые состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби.
Зеленский отметил, что слышал об американской идее новой архитектуры безопасности между Европой и РФ.
— Идея обсуждения европейско-российской инфраструктуры безопасности непростая и может быть опасна, — заявил президент.
Он добавил, что логика переговоров должна быть совсем другой:
- сначала нужно обсудить, как закончить полномасштабную войну РФ против Украины;
- далее – вопросы гарантий безопасности, которые получит наше государство;
- и только после этого, в зависимости от прогресса в предыдущих вопросах, стороны могут обсуждать так называемую инфраструктуру безопасности между Европой (Евросоюзом) и Россией.
Именно такую позицию Киева Зеленский доносит партнерам.
Президент подчеркнул, что желание Москвы начать обсуждение именно с новой архитектуры безопасности в Европе опасно.
– Кстати, для ЕС опасность гораздо больше. Мы не входим в Евросоюз. Мы также не член НАТО. Я не пытаюсь говорить от их имени. Мы все живем в Европе. Мы не хотим Ялты 2.0. Не хотим, чтобы Россия нас поделила, – подчеркнул Владимир Зеленский.
На днях спецпредставитель президента США Джаред Ку шнер сообщил, что Вашингтон обсуждает с партнерами параметры новой архитектуры безопасности для Европы, что предусматривает пять ключевых направлений.