Предложенный США новый план безопасности для Европы может создавать риски как для европейского континента, так и для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Зеленский о предложении США по архитектуре безопасности Европы

Глава государства заявил, что на днях провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили подготовку к трехсторонним переговорам, которые состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби.

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Зеленский отметил, что слышал об американской идее новой архитектуры безопасности между Европой и РФ.

— Идея обсуждения европейско-российской инфраструктуры безопасности непростая и может быть опасна, — заявил президент.

Он добавил, что логика переговоров должна быть совсем другой:

сначала нужно обсудить, как закончить полномасштабную войну РФ против Украины;

далее – вопросы гарантий безопасности, которые получит наше государство;

и только после этого, в зависимости от прогресса в предыдущих вопросах, стороны могут обсуждать так называемую инфраструктуру безопасности между Европой (Евросоюзом) и Россией.

Именно такую ​​позицию Киева Зеленский доносит партнерам.

Президент подчеркнул, что желание Москвы начать обсуждение именно с новой архитектуры безопасности в Европе опасно.

– Кстати, для ЕС опасность гораздо больше. Мы не входим в Евросоюз. Мы также не член НАТО. Я не пытаюсь говорить от их имени. Мы все живем в Европе. Мы не хотим Ялты 2.0. Не хотим, чтобы Россия нас поделила, – подчеркнул Владимир Зеленский.

На днях спецпредставитель президента США Джаред Ку шнер сообщил, что Вашингтон обсуждает с партнерами параметры новой архитектуры безопасности для Европы, что предусматривает пять ключевых направлений.

Источник : CNN

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