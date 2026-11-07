Россия использует массированные удары по украинской инфраструктуре как инструмент давления накануне активизации мирных переговоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 ноября по итогам селекторного совещания, посвященного последствиям российской атаки и восстановлению поврежденных объектов.

Зеленский об усилении ударов РФ перед мирными переговорами

Президент подчеркнул, что нынешнее усиление российских атак происходит не только накануне зимы, но и перед новой попыткой Украины и ее партнеров активизировать дипломатический процесс.

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По словам Зеленского, Россия усиливает удары, чтобы оказать дополнительное давление на позицию Украины и ее партнеров накануне предстоящих переговоров.

— Россия воспринимает дипломатию по-своему — как разновидность агрессии. И, усиливая удары по Украине, по нашей инфраструктуре именно сейчас, Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на позицию Украины и позицию наших партнеров, — заявил президент.

Он выразил надежду, что Соединенные Штаты и другие международные партнеры Украины будут придерживаться принципиальной позиции.

По словам Зеленского, во время ночной атаки на Украину 7 ноября Россия применила 36 ракет, которые летят к цели по баллистической траектории. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить только четыре из них.

Президент отметил, что Украина до сих пор испытывает значительный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot. Помочь преодолеть эту нехватку, по его словам, могут в первую очередь США.

Украинская сторона работает над ускорением поставок необходимого вооружения и пытается донести соответствующие сигналы до американских партнеров.

Кроме того, на местах попаданий продолжаются экспертизы. По предварительным данным, во время удара по одному из ключевых энергетических объектов российские войска применили северокорейские ракеты KN-23.

Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о необходимости ужесточения международных санкций против стран и организаций, которые помогают России наносить удары.

Во время селекторного совещания также обсудили восстановление энергетических объектов, применение средств радиоэлектронной борьбы и транспортные проблемы Киева.

Президент поручил Министерству внутренних дел вместе с соответствующими структурами и Киевской городской администрацией подготовить запасные схемы транспортного сообщения столицы и дополнительный транспорт.

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о новом раунде переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби 10–11 ноября.

По его словам, встреча пройдет на рабочем уровне при посредничестве Соединенных Штатов. Среди запланированных тем — послевоенные гарантии безопасности, возможные меры по деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги для продвижения мирного процесса.