В Резерв+ возможны сбои 7 ноября: Минобороны предупреждает о технических работах
- В субботу, 7 ноября, с 20:00 до 23:00 в приложении Резерв+ будут продолжены плановые технические работы, из-за чего возможны задержки с обновлением документов.
- В Минобороны советуют скачать военно-учетный документ в форматы PDF на смартфон заранее.
В субботу вечером, 7 ноября, в работе мобильного приложения Резерв+ могут наблюдаться временные задержки и ограничения при получении или обновлении электронного военно-учетного документа.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В Резерв+ возможны сбои вечером 7 ноября
По данным Минобороны, специалисты будут проводить плановые технические работы с 20.00 до 23.00 в течение 7 ноября.
В этот промежуток времени в приложении Резерв+ возможны задержки с генерацией и обновлением электронного военно-учетного документа, а также временные сбои или задержки при использовании других услуг внутри сервиса.
В Минобороны Украины предоставили объяснения гражданам в случае, если военно-учетный документ понадобится непосредственно во время проведения регламентных работ.
В частности, пользователям советуют заранее сохранить документ на свой смартфон до 20:00. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать значок + и выбрать Загрузить PDF.
В случае возникновения задержек при плановых работах украинцам советуют попытаться обновить данные позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.
В Министерстве обороны Украины уверяют, что сразу после завершения плановых работ все сервисы и услуги в мобильном приложении Резерв+ возобновят работу в обычном режиме.