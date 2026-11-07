В субботу вечером, 7 ноября, в работе мобильного приложения Резерв+ могут наблюдаться временные задержки и ограничения при получении или обновлении электронного военно-учетного документа.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Резерв+ возможны сбои вечером 7 ноября

По данным Минобороны, специалисты будут проводить плановые технические работы с 20.00 до 23.00 в течение 7 ноября.

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В этот промежуток времени в приложении Резерв+ возможны задержки с генерацией и обновлением электронного военно-учетного документа, а также временные сбои или задержки при использовании других услуг внутри сервиса.

В Минобороны Украины предоставили объяснения гражданам в случае, если военно-учетный документ понадобится непосредственно во время проведения регламентных работ.

В частности, пользователям советуют заранее сохранить документ на свой смартфон до 20:00. Для этого на главном экране Резерв+ нужно нажать значок + и выбрать Загрузить PDF.

В случае возникновения задержек при плановых работах украинцам советуют попытаться обновить данные позже. Повторно входить в аккаунт не нужно.

В Министерстве обороны Украины уверяют, что сразу после завершения плановых работ все сервисы и услуги в мобильном приложении Резерв+ возобновят работу в обычном режиме.

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