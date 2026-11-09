На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было возобновлено внешнее электропитание после очередного обесточивания.

Об этом сообщили в НАЭК Энергоатом и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

По информации Энергоатома, Запорожская АЭС снова получает электроэнергию от украинской энергосистемы.

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В 17:41 8 ноября возобновила работу линия электропередачи напряжением 330 кВ Ферросплавная-1, через которую станция получает внешнее питание.

В МАГАТЭ также подтвердили, что получили информацию о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС.

По данным агентства, это был уже 27-й случай потери станцией внешнего питания с начала войны.

Ранее в этот день ЗАЭС потеряла подключение к линии электропередачи напряжением 330 кВ, из-за чего была вынуждена перейти на аварийные дизель-генераторы.

Несмотря на восстановление электроснабжения, ситуация на оккупированной Запорожской АЭС остается крайне опасной.

В Энергоатоме подчеркнули, что станция по-прежнему находится под угрозой повторных отключений электроэнергии.

Кроме того, сохраняются риски для ядерной и радиационной безопасности, поскольку ЗАЭС остается под российской оккупацией.

Внешнее электроснабжение необходимо для работы систем, обеспечивающих безопасное состояние атомной электростанции, в частности охлаждение ядерного топлива.

В случае очередной потери питания станция снова будет вынуждена полагаться на резервные источники электроэнергии.

Напомним, 8 ноября Запорожская АЭС пережила 16-й блэкаут с начала 2026 года.

По данным Энергоатома, в 02:36 станция лишилась питания от последней работающей линии электропередачи 330 кВ Феросплавна-1.

Автоматическая попытка повторно включить линию оказалась неудачной, поэтому электроснабжение собственных нужд станции обеспечивали резервные дизель-генераторы.

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