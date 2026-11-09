После блэкаута на Запорожской АЭС возобновили электропитание — МАГАТЭ
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было возобновлено внешнее электропитание после очередного обесточивания.
Об этом сообщили в НАЭК Энергоатом и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
По информации Энергоатома, Запорожская АЭС снова получает электроэнергию от украинской энергосистемы.
В 17:41 8 ноября возобновила работу линия электропередачи напряжением 330 кВ Ферросплавная-1, через которую станция получает внешнее питание.
В МАГАТЭ также подтвердили, что получили информацию о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС.
По данным агентства, это был уже 27-й случай потери станцией внешнего питания с начала войны.
Ранее в этот день ЗАЭС потеряла подключение к линии электропередачи напряжением 330 кВ, из-за чего была вынуждена перейти на аварийные дизель-генераторы.
Несмотря на восстановление электроснабжения, ситуация на оккупированной Запорожской АЭС остается крайне опасной.
В Энергоатоме подчеркнули, что станция по-прежнему находится под угрозой повторных отключений электроэнергии.
Кроме того, сохраняются риски для ядерной и радиационной безопасности, поскольку ЗАЭС остается под российской оккупацией.
Внешнее электроснабжение необходимо для работы систем, обеспечивающих безопасное состояние атомной электростанции, в частности охлаждение ядерного топлива.
В случае очередной потери питания станция снова будет вынуждена полагаться на резервные источники электроэнергии.
Напомним, 8 ноября Запорожская АЭС пережила 16-й блэкаут с начала 2026 года.
По данным Энергоатома, в 02:36 станция лишилась питания от последней работающей линии электропередачи 330 кВ Феросплавна-1.
Автоматическая попытка повторно включить линию оказалась неудачной, поэтому электроснабжение собственных нужд станции обеспечивали резервные дизель-генераторы.