В октябре российские войска втрое чаще штурмовали позиции Сил обороны на Гуляйпольском направлении (Запорожская область) по сравнению с сентябрем. Оккупанты изменили тактику инфильтрации и все чаще пытаются продвигаться поодиночке.

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Что известно о ситуации на Гуляйпольском направлении

Согласно сообщению, враг пытается наращивать свою группировку. Для доставки живой силы россияне используют гражданский транспорт.

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— Противник начал корректировать тактику инфильтрации. Если раньше двигался небольшими группами пехоты по 2-3 человека, то сейчас все чаще пытается просачиваться по одному, – говорится в сообщении.

В 7 корпусе ДШВ объясняют это увеличением количества огневого поражения Силами обороны скоплений военных РФ.

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Россияне, которым удается проникнуть на позиции украинских военных поодиночке, часто теряют связь с командованием и остаются без провизии. Украинские защитники берут их в плен или уничтожают.

Наиболее напряженным на Гуляйпольском направлении остается участок вблизи Горького, Железнодорожного, Цветкового и Гуляйпольского.

Эти населенные пункты расположены неподалеку от Гуляйполя, которое российские войска пытаются использовать как место накопления личного состава и техники и плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Запорожья.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении были отбиты пять атак российских военных в районах Успешного и Терноватого.

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