Российские ракеты нужно останавливать на конвейерах, если партнерам Украины в мире не хватает антибаллистики.

Это после ночного обстрела Украины отметил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках на Украину

В течение недели, отмечает глава государства, армия РФ атаковала украинские города и общины 115 ракетами разных типов, почти 1900 корректируемыми авиабомбами и более 3 000 ударных дронов.

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— Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомб. Абсолютный цинизм и жестокость, — отмечает Владимир Зеленский.

В настоящее время количество погибших из-за атаки на Камышеваху 2 ноября достигло 55. Под завалами еще могут оставаться люди.

В Днепропетровской области россияне ударили по энергетике, оставив без света более 600 тыс. человек.

— Сложная ситуация в Харьковской области. Многие отключения в целом в регионах. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления осталось 140 многоэтажек. Практически в каждом пострадавшем городе и общине продолжаются ремонтные работы, – продолжает президент Украины.

Пользуясь случаем, глава страны поблагодарил “энергетиков, коммунальщиков, каждую ремонтную бригаду, которые буквально 24/7 возвращают водо-, электро-, теплоснабжение людям”.

Все эти российские удары в течение недели, напоминает Владимир Зеленский, были комбинированными, в которых было много баллистики.

И значительная часть ракет, добавляет Владимир Зеленский, произведена именно в этом году, поэтому Украина постоянно передает партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство российской баллистики.

— В октябре были большие санкционные пакеты Украины против привлеченных физических и юридических лиц. Очень важно, чтобы они были синхронизированы в Европе и юрисдикциях Группы семи.

Если у мира недостаточно антибалистики, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах. Рассчитываем на сильный 22 санкционный пакет ЕС. Спасибо всем партнерам, которые действительно помогают, — заключил Владимир Зеленский.

Напомним, что накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин исчерпал возможности дальнейших поставок Украине систем Patriot. По его словам, Германия сделала все возможное в рамках имеющихся ресурсов, поэтому другие государства должны более активно присоединиться к обеспечению Украины системами противовоздушной обороны.

В конце октября министр обороны Украины Евгений Хмара предлагал странам формата E5 – Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии — передать Украине 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков в комплексы Patriot и IRIS-T.

Киев же должен был компенсировать эти запасы будущими поставками вооружения, которые ожидает Украина.

По данным президента Владимира Зеленского, за три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика до Patriot, в то время как в среднем страна ежемесячно нуждается в 350 ракетах-перехватчиках.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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обстріл, атака дронами і ракетами

Источник: Владимир Зеленский

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