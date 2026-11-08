Надо останавливать ракеты на конвейерах: Зеленский ждет сильный 22-й пакет санкций ЕС
Российские ракеты нужно останавливать на конвейерах, если партнерам Украины в мире не хватает антибаллистики.
Это после ночного обстрела Украины отметил президент Владимир Зеленский.
Зеленский об атаках на Украину
В течение недели, отмечает глава государства, армия РФ атаковала украинские города и общины 115 ракетами разных типов, почти 1900 корректируемыми авиабомбами и более 3 000 ударных дронов.
— Сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомб. Абсолютный цинизм и жестокость, — отмечает Владимир Зеленский.
В настоящее время количество погибших из-за атаки на Камышеваху 2 ноября достигло 55. Под завалами еще могут оставаться люди.
В Днепропетровской области россияне ударили по энергетике, оставив без света более 600 тыс. человек.
— Сложная ситуация в Харьковской области. Многие отключения в целом в регионах. Только в Житомирской области после российского обстрела без отопления осталось 140 многоэтажек. Практически в каждом пострадавшем городе и общине продолжаются ремонтные работы, – продолжает президент Украины.
Пользуясь случаем, глава страны поблагодарил “энергетиков, коммунальщиков, каждую ремонтную бригаду, которые буквально 24/7 возвращают водо-, электро-, теплоснабжение людям”.
This morning, the Russians attacked Komyshuvakha with an FPV drone, where emergency rescue operations have been underway for seven days following an aerial bomb strike that killed 55 people. Unfortunately, more people may still be under the rubble. Absolute cynicism and brutality. There was also an overnight attack on the Dnipro region – the Russians struck energy infrastructure, leaving more than 600,000 people in Dnipro and the region without power. In the Kharkiv region, the situation is difficult too. There are widespread power outages across the country. In the Zhytomyr region alone, 140 apartment buildings were left without heating following a Russian strike. Repair work is underway in virtually every affected city and community. I thank the energy workers, utility workers, and every repair crew who are literally working 24/7 to restore water, electricity, and heating supplies to people.
In total, this past week alone, Russia has launched 115 missiles of various types, nearly 1,900 guided aerial bombs, and more than 3,000 attack drones against our cities and communities. These are combined strikes involving many ballistic missiles. And a significant portion of the missiles were manufactured this year. We constantly provide our partners with information about Russian enterprises involved in ballistic missile production. In October, Ukraine imposed major sanctions packages on the individuals and legal entities involved. It is very important that they be synchronized across Europe and G7 jurisdictions. If the world does not have enough anti-ballistic capabilities to protect Ukrainian skies, then the missiles must be stopped on the production lines. We count on a strong 22nd EU sanctions package. Thank you to all partners who are truly helping.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2026
Все эти российские удары в течение недели, напоминает Владимир Зеленский, были комбинированными, в которых было много баллистики.
И значительная часть ракет, добавляет Владимир Зеленский, произведена именно в этом году, поэтому Украина постоянно передает партнерам информацию о российских предприятиях, вовлеченных в производство российской баллистики.
— В октябре были большие санкционные пакеты Украины против привлеченных физических и юридических лиц. Очень важно, чтобы они были синхронизированы в Европе и юрисдикциях Группы семи.
Если у мира недостаточно антибалистики, чтобы защитить украинское небо, нужно останавливать ракеты на конвейерах. Рассчитываем на сильный 22 санкционный пакет ЕС. Спасибо всем партнерам, которые действительно помогают, — заключил Владимир Зеленский.
Напомним, что накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин исчерпал возможности дальнейших поставок Украине систем Patriot. По его словам, Германия сделала все возможное в рамках имеющихся ресурсов, поэтому другие государства должны более активно присоединиться к обеспечению Украины системами противовоздушной обороны.
В конце октября министр обороны Украины Евгений Хмара предлагал странам формата E5 – Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии — передать Украине 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков в комплексы Patriot и IRIS-T.
Киев же должен был компенсировать эти запасы будущими поставками вооружения, которые ожидает Украина.
По данным президента Владимира Зеленского, за три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика до Patriot, в то время как в среднем страна ежемесячно нуждается в 350 ракетах-перехватчиках.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Владимир Зеленский