Президент України Володимир Зеленський домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про застосування спеціального механізму екстреної допомоги Україні. Це дасть змогу оперативно отримати кошти на найнагальніші потреби на тлі російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив після зустрічі з очільницею Єврокомісії.

ЄС надасть Україні екстрену допомогу

За словами Володимира Зеленського, через російські атаки в багатьох українських містах і громадах складна ситуація з електропостачанням, водою та теплом.

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Найважча ситуація наразі спостерігається у Києві, на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні.

Президент розповів Урсулі фон дер Ляєн про наслідки російських ударів та нагальні потреби України.

— Ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим, — заявив Зеленський.

Також сторони обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну підтримку України для підготовки до зимового періоду.

Про що ще домовилися Зеленський і фон дер Ляєн

Окрему увагу під час зустрічі приділили євроінтеграції України.

Зеленський нагадав, що минулого тижня Єврокомісія опублікувала щорічний звіт про розширення Європейського Союзу, у якому позитивно оцінила прогрес України.

За словами президента, наступним має стати відкриття всіх переговорних кластерів і початок роботи над закриттям відповідних розділів.

Крім того, Зеленський та фон дер Ляєн скоординували позиції щодо дипломатичних зусиль стосовно завершення війни. Зокрема, обговорили результати переговорів у Брюсселі, під час яких українська та європейська команди працювали над планом відновлення України та гарантіями безпеки від Європи.

Також сторони узгодили позиції напередодні зустрічі переговорних команд в Абу-Дабі. Україна розраховує, що тристоронній формат переговорів дасть конкретні результати.

8 листопада на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак понад 600 тис. жителів області залишилися без світла.

Також 8 листопада російські війська повністю знищили підстанцію Овруч на Житомирщині. Місцева влада закликала жителів громади бути готовими до тривалих відключень світла.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія посилює удари по Україні, щоб тиснути на Київ та міжнародних партнерів перед переговорами.

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