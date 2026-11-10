Дания выделит Украине новый пакет военной помощи на €645 млн, а также предоставит €20 млн в поддержку энергетики Херсонской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Новая военная помощь от Дании

По словам главы государства, основная часть оборонного пакета будет направлена ​​на закупку ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, амуниции для истребителей F-16 и программу PURL — совместную инициативу США и НАТО, по которой страны-партнеры и члены блока финансируют закупку критически важного вооружения.

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Зеленский подчеркнул, что новая помощь от Дании особенно важна на фоне российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, системы водоснабжения и теплоснабжения.

— Очень своевременное и весомое усиление, когда Россия проводит свою баллистическую операцию против нашей энергетики, водоснабжения, тепла и всего, что формирует нормальную жизнь, — сказал Владимир Зеленский.

Отдельно Украина и Дания обсудили гуманитарную поддержку. В преддверии четвертой годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов Дания приняла решение выделить €20 млн на энергетическую поддержку Херсонщины.

Президент поблагодарил датскую сторону за помощь украинцам, в частности на Николаевщине, и выразил надежду на продолжение этого сотрудничества.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили результаты сотрудничества в рамках Drone Deal (президентская инициатива по развитию международного экспорта украинских оборонных технологий), развитие совместного производства вооружения и работа над антибаллистической программой FREYJA.

Владимир Зеленский поблагодарил Мэтте Фредериксен, правительство, парламент и народ Дании за поддержку Украины и помощь в защите жизней.

В июле президент Владимир Зеленский подписал соглашения Drone Deal с Нидерландами и Данией на полях саммита НАТО.

Источник : Офіс президента

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