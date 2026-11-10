Данія виділить Україні новий пакет військової допомоги на €645 млн, а також надасть €20 млн на підтримку енергетики Херсонської області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Нова військова допомога від Данії

За словами глави держави, основну частину оборонного пакета спрямують на закупівлю ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, амуніції для винищувачів F-16 та програму PURL — спільну ініціативу США та НАТО, за якою країни-партнери та члени блоку фінансують закупівлю критично важливого озброєння та військового обладнання для України.

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Зеленський наголосив, що нова допомога від Данії є особливо важливою на тлі російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, системи водопостачання та теплопостачання.

— Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя, — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Україна та Данія обговорили гуманітарну підтримку. Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від російських окупантів Данія ухвалила рішення виділити €20 млн на енергетичну підтримку Херсонщини.

Президент подякував данській стороні за допомогу українцям, зокрема на Миколаївщині, та висловив сподівання на продовження цієї співпраці.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили результати співпраці в межах Drone Deal (президентська ініціатива для розвитку міжнародного експорту українських оборонних технологій), розвиток спільного виробництва озброєння та роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен, уряду, парламенту та народу Данії за підтримку України й допомогу в захисті життів.

У липні президент Володимир Зеленський підписав угоди Drone Deal з Нідерландами та Данією на полях саміту НАТО.

Джерело : Офіс президента

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