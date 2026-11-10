Українська сторона не покладає особливих сподівань на перший раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, однак очікує на певні результати під час другого етапу зустрічей.

Про це в коментарі DW заявив Давид Арахамія.

Переговори в Абу-Дабі: чого очікує Україна

За його словами, після тривалої паузи сам факт відновлення переговорного процесу за участю України, США та Росії вже можна вважати досягненням.

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Арахамія також зауважив, що Сполучені Штати намагаються дотримуватися симетричного підходу до переговорів і не підтримувати жодну зі сторін.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що тристоронні переговори в Абу-Дабі мають розпочатися 10 листопада о 09:50.

Зустрічі представників України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі після дев’ятимісячної паузи поновлюються переговори щодо припинення війни в Україні.

Основними темами переговорів в Абу-Дабі стануть гарантії безпеки, деескалація та гуманітарні питання.

Аналітики не очікують прориву в переговорах до весни.

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