Очікувань від першого раунду переговорів в Абу-Дабі немає, але є від другого — Арахамія
- Представник української делегації Давид Арахамія оцінив перспективи тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Він пояснив, чому Київ стримано оцінює можливі результати першого раунду після тривалої перерви в дипломатичному процесі.
- Арахамія також розповів про очікування від наступного етапу переговорів і підхід американської сторони до обговорень.
Українська сторона не покладає особливих сподівань на перший раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, однак очікує на певні результати під час другого етапу зустрічей.
Про це в коментарі DW заявив Давид Арахамія.
Переговори в Абу-Дабі: чого очікує Україна
За його словами, після тривалої паузи сам факт відновлення переговорного процесу за участю України, США та Росії вже можна вважати досягненням.
Арахамія також зауважив, що Сполучені Штати намагаються дотримуватися симетричного підходу до переговорів і не підтримувати жодну зі сторін.
Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що тристоронні переговори в Абу-Дабі мають розпочатися 10 листопада о 09:50.
Зустрічі представників України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада.
Нагадаємо, що у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі після дев’ятимісячної паузи поновлюються переговори щодо припинення війни в Україні.
Основними темами переговорів в Абу-Дабі стануть гарантії безпеки, деескалація та гуманітарні питання.
Аналітики не очікують прориву в переговорах до весни.