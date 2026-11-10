Обязательно ли проходить военно-врачебную комиссию перед бронированием от мобилизации? Этот вопрос возникает у военнообязанных, работодатели которых требуют актуальное заключение ВВК перед подачей списков на бронирование.

Факты ICTV разбирались, возможно ли бронирование без ВВК, при каких условиях предприятие может включить работника в списки и что делать, если отсутствие актуального заключения медкомиссии вызывает вопросы у работодателя.

Можно ли получить бронирование без ВВК

Как объяснила адвокат Дарья Тарасенко, наличие действующего заключения военно-врачебной комиссии не является обязательным условием для бронирования работника. Требования к процедуре определены постановлением Кабинета министров № 76, однако в нем нет положения, которое обязывает военнообязанного пройти ВВК перед оформлением бронирования.

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Тарасенко обращает внимание на риски, которые возникли бы в случае введения обязательного медосмотра перед бронированием. Если военнообязанный не имеет оформленной отсрочки, в частности бронирования, после прохождения ВВК его могут мобилизовать.

Поэтому требование сначала пройти медкомиссию и только потом подавать документы на бронирование создавало бы дополнительные препятствия для работников.

Старший военный юрист юридической компании Приходько и партнеры Данило Гончаренко также подтверждает, что законодательство не устанавливает отдельного ограничения на бронирование из-за давности прохождения медицинского осмотра.

По его объяснению, предприятие может включить в списки на бронирование даже работника, который проходил ВВК более пяти лет назад.

Таким образом, получить бронирование без ВВК в Украине возможно. Сам факт того, что военнообязанный давно не проходил медосмотр, не является законным основанием для отказа в бронировании.

Как получить бронь от мобилизации без ВВК в Украине

Данило Гончаренко назвал четыре основных условия, от которых зависит возможность оформления бронирования:

работник соответствует требованиям Порядка бронирования военнообязанных, утвержденного постановлением Кабмина № 76;

имеет надлежащий военно-учетный статус;

состоит в подтвержденных трудовых отношениях с предприятием;

сведения о нем содержатся в необходимых государственных реестрах.

Особое внимание юрист советует уделить воинскому учету. Если данные работника не внесены в реестр Оберіг, он не состоит на надлежащем воинском учете или существуют другие законодательные препятствия, при оформлении бронирования могут возникнуть трудности.

Почему работодатели требуют пройти ВВК перед бронированием

По словам Дарьи Тарасенко, одна из возможных причин таких требований — положение Порядка № 76 об отсутствии розыска военнообязанного. Это не касается предприятий оборонно-промышленного комплекса и временной 45-дневной процедуры бронирования их работников.

Если в учетных данных человека есть отметка о розыске из-за нарушения правил воинского учета, связанного с непрохождением ВВК, работодатель может требовать пройти медкомиссию, чтобы устранить препятствие для бронирования.

Однако адвокат подчеркивает, что само прохождение ВВК не снимает такую отметку. Поэтому даже после медосмотра проблема с розыском может остаться, а работник не получит бронирование.

Тарасенко также объясняет, что работодатель самостоятельно определяет, каких работников подавать на бронирование. Поэтому предприятие может настаивать на прохождении ВВК как на собственном условии для включения человека в списки.

В такой ситуации работнику остается попытаться убедить работодателя, что это требование не предусмотрено законодательством и может создавать дополнительные риски.

Могут ли забронировать без ВВК, если медосмотр был более пяти лет назад

Данило Гончаренко объясняет, что законодательство не устанавливает отдельного срока действия заключения ВВК, после истечения которого работник теряет возможность получить бронирование.

Однако отсутствие актуального заключения медкомиссии не освобождает военнообязанного от выполнения других требований воинского учета.

Таким образом, если работник соответствует условиям Порядка № 76, имеет надлежащие учетные данные, официально трудоустроен и не имеет других законодательных препятствий, предприятие может подать его на бронирование без предварительного прохождения ВВК.

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