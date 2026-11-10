Чи обов’язково проходити військово-лікарську комісію перед бронюванням від мобілізації? Це питання виникає у військовозобов’язаних, роботодавці яких вимагають актуального висновку ВЛК перед поданням списків на бронювання.

Факти ICTV розбиралися, чи можливе бронювання без ВЛК, за яких умов підприємство може включити працівника до списків та що робити, якщо відсутність актуального висновку медкомісії викликає запитання у роботодавця.

Чи можна отримати бронювання без ВЛК

Як пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, наявність чинного висновку військово-лікарської комісії не є обов’язковою умовою для бронювання працівника. Вимоги до процедури визначені постановою Кабміну № 76, однак у ній немає положення, яке зобов’язує військовозобов’язаного пройти ВЛК перед оформленням бронювання.

Зараз дивляться

Тарасенко звертає увагу на ризики, які виникли б у разі запровадження обов’язкового медогляду перед бронюванням. Якщо військовозобов’язаний не має оформленої відстрочки, зокрема бронювання, після проходження ВЛК його можуть мобілізувати.

Тому вимога спочатку пройти медкомісію, а вже потім подавати документи на бронювання створювала б додаткові перешкоди для працівників.

Старший військовий юрист юридичної компанії Приходько та партнери Данило Гончаренко також підтверджує, що законодавство не встановлює окремого обмеження на бронювання через давність проходження медичного огляду.

За його поясненням, підприємство може включити до списків на бронювання навіть працівника, який проходив ВЛК понад п’ять років тому.

Отже, отримати бронювання без ВЛК в Україні можливо. Сам факт того, що військовозобов’язаний давно не проходив медогляд, не є законною підставою для відмови в бронюванні.

Як отримати бронь від мобілізації без ВЛК в Україні

Данило Гончаренко назвав чотири основні умови, від яких залежить можливість оформлення бронювання:

працівник відповідає вимогам Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабміну № 76 ;

має належний військово-обліковий статус;

перебуває у підтверджених трудових відносинах із підприємством;

про нього є необхідні відомості в державних реєстрах.

Особливу увагу юрист радить приділити військовому обліку. Якщо дані працівника не внесені до реєстру Оберіг, він не перебуває на належному військовому обліку або є інші законодавчі перешкоди, для оформлення бронювання можут виникнути перешкоди.

Чому роботодавці вимагають пройти ВЛК перед бронюванням

За словами Дар’ї Тарасенко, одна з можливих причин таких вимог — положення Порядку № 76 щодо відсутності розшуку військовозобов’язаного. Це не стосується підприємств оборонно-промислового комплексу та тимчасової 45-денної процедури бронювання їхніх працівників.

Але якщо в облікових даних людини є відмітка про розшук через порушення правил військового обліку, пов’язане з непроходженням ВЛК, роботодавець може вимагати пройти медкомісію, щоб усунути перешкоду для бронювання.

Однак адвокатка наголошує, що саме проходження ВЛК не знімає такої відмітки. Тому навіть після медогляду проблема з розшуком може залишитися, а працівник не отримає бронювання.

Тарасенко також пояснює, що роботодавець самостійно визначає, кого з працівників подавати на бронювання. Тому підприємство може наполягати на проходженні ВЛК як на власній умові для включення людини до списків.

У такій ситуації працівникові залишається спробувати переконати роботодавця, що ця вимога не передбачена законодавством та може створювати додаткові ризики.

Чи можуть забронювати без ВЛК, якщо медогляд був понад п’ять років тому

Данило Гончаренко пояснює, що законодавство не встановлює окремого строку дії висновку ВЛК, після завершення якого працівник втрачає можливість отримати бронювання.

Проте відсутність актуального висновку медкомісії не звільняє військовозобов’язаного від виконання інших вимог військового обліку.

Отже, якщо працівник відповідає умовам Порядку № 76, має належні облікові дані, офіційно працевлаштований і не має інших законодавчих перешкод, підприємство може подати його на бронювання без попереднього проходження ВЛК.

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