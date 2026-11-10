Европейский Союз готовит новый пакет помощи для Украины через механизм гражданской защиты ЕС. Вопрос ее предоставления согласовывают на высоком уровне.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ева Грнчиржова.

ЕС готовит пакет помощи Украине: детали

По ее словам, 10 ноября еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного реагирования Аджа Лабиб проведет переговоры с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

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Стороны должны определить, какая именно помощь Украине необходима больше всего и что нужно предоставить в срочном порядке.

— Работа еще продолжается, но ясно одно: мы будем обеспечивать электроснабжение в Украине, работу больниц и функционирование жизненно важных служб. Это уже предусмотрено нашим планом на эту зиму, о котором президент фон дер Ляйен объявила в феврале, – сказала Грнчиржова.

Она уточнила, что первый разговор Аджи Лабиб с Сергеем Корецким относительно конкретных потребностей Украины состоялся 9 ноября.

— Мы хотим доставить надлежащую помощь в нужное место, нужным людям и в нужное время. Речь идет не только о доставке помощи, но и о том, чтобы направить ее таким образом, чтобы она могла повлиять на жизнь украинцев, – заявила представитель.

Грнчиржова сообщила, что Евросоюз уже демонтировал целую электростанцию для дальнейшей доставки в Украину. Ее оборудование планируют использовать для восстановления необходимой энергетической инфраструктуры.

— Мы ожидаем уже детальной оценки того, что именно и где необходимо в Украине. И тогда на этой основе мы сможем подготовить технические аспекты и доставить помощь, которую запросила Украина, – сказала она.

По информации представителя Еврокомиссии, с начала полномасштабной войны ЕС направил на гуманитарную помощь Украине почти €1,5 млрд.

В сентябре Евросоюз объявил о выделении еще €52 млн. Благодаря этому общий объем гуманитарной помощи Украине в 2026 году превысил €200 млн.

Напомним, 9 ноября Украина получила от Европейского Союза дополнительные €4,36 млрд в рамках программы Ukraine Support Loan.

Из этой суммы €3,7 млрд составляет макрофинансовая помощь, еще €660 млн предназначено для оборонных нужд.

Фото: European Union in Ukraine

Источник : Європейська правда

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