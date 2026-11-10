Європейський Союз готує новий пакет допомоги для України через Механізм цивільного захисту ЄС. Питання її надання узгоджують на високому рівні.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Ева Грнчіржова.

ЄС готує пакет допомоги Україні: деталі

За її словами, 10 листопада єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лабіб проведе переговори з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

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Сторони мають визначити, якої саме допомоги Україна потребує найбільше та що необхідно надати терміново.

– Робота ще триває, але зрозуміло одне: ми забезпечуватимемо електропостачання в Україні, роботу лікарень та функціонування життєво необхідних служб. Це вже передбачено нашим планом на цю зиму, про який президентка фон дер Ляєн оголосила в лютому, – сказала Грнчіржова.

Вона уточнила, що перша розмова Аджі Лабіб із Сергієм Корецьким щодо конкретних потреб України відбулася 9 листопада.

– Ми хочемо доставити належну допомогу в належне місце, належним людям і в належний час. Йдеться не лише про доставку допомоги, а про те, щоб спрямувати її таким чином, щоб вона могла мати вплив на життя українців, – заявила речниця.

Грнчіржова повідомила, що Євросоюз уже демонтував цілу електростанцію для подальшого доправлення в Україну. Її обладнання планують використати для відновлення необхідної енергетичної інфраструктури.

– Ми очікуємо вже детальної оцінки того, що саме і де потрібно в Україні. І тоді на цій основі ми зможемо підготувати технічні аспекти та доставити допомогу, яку запросила Україна, – сказала вона.

За інформацією речниці Єврокомісії, від початку повномасштабної війни ЄС спрямував на гуманітарну допомогу Україні майже €1,5 млрд.

У вересні Євросоюз оголосив про виділення ще €52 млн. Завдяки цьому загальний обсяг гуманітарної допомоги Україні у 2026 році перевищив €200 млн.

Нагадаємо, 9 листопада Україна отримала від Європейського Союзу додаткові €4,36 млрд у межах програми Ukraine Support Loan.

Із цієї суми €3,7 млрд становить макрофінансова допомога, ще €660 млн призначено для оборонних потреб.

Фото: European Union in Ukraine

Джерело : Європейська правда

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