Атака на Одесскую область произошла во вторник, 10 ноября. В результате комбинированного удара российских войск по югу Одесской области погиб 69-летний мужчина. Еще один человек получил ранение.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 10 ноября: что известно

— В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор, в частности трехэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка, — рассказал глава ОВА.

Во время вражеской атаки на Одесскую область 69-летний мужчина и 70-летняя женщина находились на остановке общественного транспорта. Мужчина погиб на месте, а женщину с множественными травмами госпитализировали.

Сейчас смотрят

Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. На местах попаданий продолжается ликвидация последствий атаки.

Напомним, 8 ноября Одесская область подверглась массированной вражеской атаке на энергетическую инфраструктуру.

В результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в северной части региона возникли перебои с электроснабжением. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 721 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.