Двухдневные переговоры в Абу-Даби с участием Украины, США и России были непростыми. Украинская сторона настаивает на завершении войны и создании действенной системы безопасности, которая не допустит повторения российской агрессии.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в среду, 11 ноября.

Буданов о трехсторонних переговорах в Абу-Даби

— Наша главная задача – как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира, сохранить жизни украинцев и гарантировать безопасность нашего государства. Именно этого ожидают от нас украинцы. В течение двух дней в Абу-Даби украинская делегация работала над поиском путей завершения войны, – отметил он.

По словам Буданова, переговорный процесс оказался сложным. Он подчеркнул, что украинская сторона не отступает от своей позиции относительно прекращения боевых действий и формирования надежных гарантий безопасности.

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— Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и сделает невозможным повторение российской агрессии, — сказав руководитель ОП.

Отдельным вопросом, который обсуждали во время переговоров, стало возвращение украинцев из плена. Как сообщил глава ОП, в этом направлении удалось достичь существенного результата.

Буданов подчеркнул, что освобождение каждого украинца остается безусловным приоритетом.

— Благодарен Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу за профессионализм, настойчивость и усилия, направленные на поиск решений. Благодарю Объединенные Арабские Эмираты за содействие переговорному процессу и поддержку мирных усилий, – добавил он.

Напомним, в среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и России. Последний раунд встреч длился чуть менее двух часов.

В четверг Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где встретятся с Владимиром Путиным.

После переговоров в Москве американские представители отправятся в Дублин, где проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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