Украина рассчитывает получить первые шведские истребители Gripen в январе-феврале. В то же время, Киев ведет переговоры со Стокгольмом, чтобы ускорить поставки самолетов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Дании, отвечая на вопросы о военной помощи Швеции.

Gripen для Украины

По словам главы государства, Украина регулярно поднимает в переговорах со шведской стороной вопрос усиления противовоздушной обороны, в частности передачи боевых самолетов.

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— Мы очень благодарны за авиационный флот всем странам Дании, Норвегии, а также Швеции. Мы ведем переговоры и поднимаем вопросы по Gripen. Они должны поступить в январе-феврале, возможно, в феврале. Мы подняли вопрос о том, что они нужны нам как можно скорее. Но, скажем так, этот процесс уже продолжается, – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает использовать Gripen для противодействия российским воздушным атакам, в частности, для уничтожения ударных беспилотников типа Шахед.

Зеленский об истребителях F-16

Глава государства отдельно прокомментировал использование американских истребителей F-16 в украинской системе противовоздушной обороны.

По его словам, эти самолеты уже стали важной составляющей защиты. В то же время, Украина нуждается в дополнительных F-16, поскольку значительная часть имеющихся машин регулярно находится на ремонте.

Зеленский объяснил, что речь идет о старых истребителях, нуждающихся в техническом обслуживании. Тем не менее, он положительно оценил их боевые возможности.

Президент отметил, что F-16 являются скорыми самолетами и способны уничтожать даже реактивные Шахеды.

В феврале Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности о поставках 150 боевых самолетов Gripen и 100 Rafale для Воздушных сил ВСУ.

В конце июня Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 шведских истребителей Gripen E.

Источник : Офис президента

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