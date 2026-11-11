В ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) россияне ударили по территории Украины управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с акватории Черного моря, 163 ударными дронами типа Shahed (91 из них — реактивные), Гербера, малогабаритными ракетами S8000 Бандероль/Дань-Т и дронами-иммитаторами Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 11 ноября

Дроны и Бандероли враг запускал по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, а также из Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили:

14 малогабаритных ракет Бандероль/Дань-Т

130 БпЛА типа Shahed (72 из них реактивные), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 17 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.

Военные предупреждают, что в небе над Украиной фиксируются несколько ударных беспилотников. Боевая работа продолжается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.