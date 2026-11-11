За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 580 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 11 ноября 2026 года

  • около 1 614 180 (+2 580) человек,
  • танков — 12 468 (+3),
  • боевых бронированных машин — 25 706 (+10),
  • артиллерийских систем — 52 231 (+73),
  • РСЗО — 2 266,
  • средств ПВО — 1 756 (+2),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 122 (+5),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 604 910 (+1 559),
  • крылатых ракет — 5 196,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 173 526 (+513),
  • специальной техники — 4 894 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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