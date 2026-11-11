Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 11 ноября: ВСУ уничтожили 2 580 оккупантов и 73 артсистемы
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 580 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 11 ноября 2026 года
- около 1 614 180 (+2 580) человек,
- танков — 12 468 (+3),
- боевых бронированных машин — 25 706 (+10),
- артиллерийских систем — 52 231 (+73),
- РСЗО — 2 266,
- средств ПВО — 1 756 (+2),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 122 (+5),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 604 910 (+1 559),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 173 526 (+513),
- специальной техники — 4 894 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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